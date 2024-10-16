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▲鄧麗君（左）曾經公開說「非林振發不嫁」。（圖／微博）

▲森進一2015年3月25日造訪筠園，在滂沱大雨中祭拜「小妹妹」鄧麗君。（圖／森進一台灣粉絲團臉書）

▲鄧麗君赴美留學期間，與在好萊塢拍戲的成龍（左）交往。（圖／星圈影像微博）

▲鄧麗君與保羅（右）有緣無分，這也是她最後一段戀情。（圖／微博）

▲▼鄧麗君為一代傳奇女伶，音樂作品、優質形象傳頌至今。（圖／鄧麗君官方臉書）

已故傳奇巨星鄧麗君（Teresa）叱吒亞洲娛樂圈30年，〈月亮代表我的心〉、〈甜蜜蜜〉、〈小城故事〉、〈但願人長久〉等金曲跨世紀傳唱，她還身兼演員、慈善家身分，知名度遍及大中華區，風華絕代的美貌、愛國風骨至今無人能匹配。鄧麗君生前曾經說，自己不結婚、不退休的理由，全是捨不得喜愛她的歌迷。鄧麗君一生談過5段感情，但都沒能開花結果，情路相當坎坷，她18歲被馬來西亞萬字票王（一種投注彩券）林水成的侄子林振發追求，鄧麗君一度公開表示：「非林振發不嫁。」但隨著她赴日發展，林振發心臟病發身亡，這段婚事也無疾而終。漸漸從悲傷中走出的鄧麗君，接著認識新加坡夜總會經理朱堅，豈料，不久朱堅死於一場空難，他當時正要飛去香港和鄧麗君相會。前往日本工作期間，據傳，鄧麗君和同門師兄、演歌歌星森進一短暫相戀，後來又和秦祥林傳出緋聞，鄧麗君的閨密林青霞說過，秦祥林曾經為鄧麗君放過她鴿子，不過兩人從未認愛。1979年，鄧麗君到美國遊學，與在洛杉磯拍片的成龍墜入情網，由於成龍當年還是小演員，盛傳他自卑感作祟，加上鄧麗君不滿對方有大男人主義，提出分手，結束3年感情。鄧麗君之後和馬來西亞糖王郭孔丞交往，但她無法接受男方家人要求自己放棄事業才能嫁入豪門，火速斬斷這段戀情。鄧麗君1980年代後期將事業重心轉往法國，並旅居當地，因緣際會和小15歲法籍攝影師保羅陷入熱戀，小倆口交往5年，認定彼此，計畫1995年8月在泰國舉行婚禮，然而，命運捉弄人，同年5月8日下午，鄧麗君死於哮喘引發的心肌梗塞，終年42歲。雖然鄧麗君至少有過5任男友，其中幾位還論及婚嫁，不過感情路不順遂的她，1984年1月於香港「假日海景」酒店接受媒體採訪，曾經吐露至今沒有真的選擇結婚，以及不願退出歌壇的原因之一，主要是因為不捨廣大歌迷多年來對她的支持和鼓勵。對於鄧麗君的一番發言，網友感動表示：「有時候看到她的照片，眼淚都不禁會奪眶而出」、「非常感謝鄧麗君分享她的想法，她的音樂和歌聲一直是許多人的精神寄託，我們都理解她不想放棄歌迷的支持」、「忠於自己的選擇，因無憾！」