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位於台南沙崙智慧綠能科學城「中央研究院南部院區」昨日舉行開幕儀式，對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（16）日下午在中常會中表示，台灣將逐步落實「人工智慧島」的目標，讓南台灣擁有更豐沛的科技能量，來平衡南北發展。民進黨今召開中常會，會中邀請台灣人工智慧學校秘書長、律師侯宜秀，以「平衡AI創新與勞動市場衝擊-如何賦能個人、社會與國家」為題專題報告。民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德聽取報告後裁示，感謝台灣人工智慧學校，成立至今已將近7年時間，分別在台灣各地設立據點開設課程，持續培育AI技術人才，他很榮幸成為學校的榮譽學員，去年他在年會中，就許下台灣人工智慧的發展要秉持民主精神的願景，讓人人都有機會學習AI提升競爭力。賴清德表示，在AI時代，他能理解年輕世代的擔憂，到底是自己的工作會被AI被取代，還是AI是專業賦能的工具？這個問題在侯怡秀專業的觀察及分享中，為大家指出了可能的效益及挑戰，可以做為政府培育AI人才政策計畫的參考。賴清德提到，作為總統，他推動台灣成為人工智慧島的願景，是讓每位年輕世代都能運用AI放大自己的能力、帶來機會以及自主性，而非只有少數企業或個人可以得利，希望能為全體國人帶來有正面效益、有包容性的政策及立法，同時，也關注中小企業的調適，讓台灣100多萬家的中小企業，在人工智慧化的轉型中獲得協助。賴清德說，對於尚無法適應AI時代的工作者，公部門要與企業等社會各界合作，張開足夠大的安全網，接住大家，這也是台灣的經濟成長是「包容成長」的核心概念。賴清德表示，政府已經設下目標，要打造台灣成為 「人工智慧島」，並且要落實「均衡台灣」，昨天中研院南部院區的開幕，就是往目標邁進一大步。他說，現在量子科技，是各國爭相發展的下一世代科技產業，量子科技的研究，也將帶動AI的應用，在中研院南部院區，「量子電腦專題中心」、「量子光電研究計畫」都已經進駐，「量子實驗大樓」也預計在2028年完工。賴清德提到，隨著中研院南部院區的發展，台灣將逐步落實「人工智慧島」的目標，也讓南台灣擁有更豐沛的科技能量，來平衡南北發展。賴清德說，除了中研院南部院區的啟用，他在國慶演說所提到，對於各個區域的規劃，包括用完善的捷運網絡，串起北北基桃首都生活圈，進行「桃竹苗大矽谷推動方案」、以及「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，還有打造中部科技聚落、推動東部交通路網的安全、加強離島地區的基礎建設；他呼籲，要結合中央和地方的力量，一起來執行，也希望全體黨公職，共同為「均衡台灣」來打拚。