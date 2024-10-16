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萬聖節將至，台灣彩券公司今（16）日推出2款刮刮樂新品，其中「哈樂贏」遊戲名稱以萬聖節英文「Halloween」直譯趣味命名，票面上裝滿糖果的南瓜桶、俏皮古怪的小精靈搭配滿溢的金幣，而2項刮刮樂新品總獎項超過324萬個，總獎金逾17.7億元，更有3個頭獎500萬元及5個頭獎200萬元。台灣彩券公司表示， 新上市的「哈樂贏」每張售價200元，遊戲名稱結合時下流行的諧音梗、用萬聖節的英文「Halloween」直譯趣味命名，票面上也充滿萬聖節令元素，玩法簡單易懂，任一局中刮出2個相同金額就得該獎金，1000元以上的獎項超過23萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率33%，適合搞怪歡聚的萬聖節即將到來，民眾不妨揪伴嗨刮一下，還有機會刮中獎金。同日上市的還有「10來添金」刮刮樂，每張售價500元，票面及玩法設計以具有平衡、完美、圓滿象徵的數字「10」為主體，不僅將數字「10」的多種造型與遊戲感十足的輪盤、拉霸、撲克牌、金錢等元素巧妙搭配。至於遊戲玩法也將數字「10」的多元組合規劃了6個刮獎遊戲區，只要刮出任一個「10」的數字或符號、2個數字相加為「10」、刮出3個「10」的數字或符號，即得對應獎金，增添刮獎樂趣與刺激感，高達15次中獎機會，頭獎500萬元共有3個，總中獎率41%，總獎金逾10.1億元。