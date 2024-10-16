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印度阿默達巴德（Ahmedabad）當局本週一宣布破獲一起詐騙集團犯罪，逮捕了17人，其中包括4位台灣公民。當地的網路犯罪防治部門表示，這是近年來破獲的最大一起詐騙案，受害者恐達上千人，嫌犯透過謊稱受害者正在接受洗錢或毒品走私等犯罪調查，欺騙受害者將錢移轉存入犯罪集團帳戶，受騙的多是老年人。綜合印度媒體報導，這夥詐騙集團冒充各個部門的政府官員，包括印度電信監管局 （TRAI）、印度中央調查局（Central Bureau of Investigation）以及地方警局人員等等，與受害者取得聯繫後，謊稱對方涉入洗錢或毒品走私等犯罪，執法人員正在調查，藉此逼迫受害者全天候保持視訊或語音通話，形同「數位軟禁」，進而要求受害者將錢匯入詐騙集團準備好的帳戶，以「證明自己清白」，並謊稱調查結束後就會退還。印度警方表示，有位受害者被纏了整整10天，最終交出793.4萬盧比、約新台幣303.6萬元。除了謊稱受害者涉入洗錢或毒品走私等犯罪，這夥詐騙集團的話術還包括以法院名義提出虛假的索賠要求，稱受害者的帳戶被提領冒用等等，總之就是假冒成執法人員，讓受害者降低戒心同時又不得不聽從指示。值得注意的是，被抓的包括4位台灣人，印度警方稱這4位台灣人提供了實施詐騙犯罪的必要設備和技術，包括被植入惡意root存取程式的手機，以及將各銀行動態密碼（OTP）機制連結到台灣電子信箱的應用程式，把從被害人騙到的錢轉到杜拜等地銀行帳戶的數位錢包等等。印度警方已查獲127.5萬盧比現金、761張SIM卡、120支手機、96本支票簿、92張金融卡和信用卡，以及42本銀行存摺。印度警方還說，這4位台灣人也有前往柬埔寨、杜拜和中國，詐騙犯罪的活動範圍已經超出印度，並稱這4位台灣人是詐騙集團的關鍵人物。據《中央社》報導，我國駐印度代表處表示，13日已接獲上述被指嫌犯家屬電話，派人在當地警局了解中。