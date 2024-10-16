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基隆市長謝國樑挺過罷免危機，前基隆市長、現任民進黨秘書長林右昌被外界質疑介入此次罷免行動。民眾黨立委黃國昌批評，林右昌罷免投票當天忘了帶身分證，非常可笑，是在耍小聰明極力催票。黃國昌昨（15）日在廣播節目《POP大國民》上表示，林右昌身為民進黨的秘書長，在這次的罷免案中扮演著力這麼深的角色，卻等到票投出來後想要切割、甩鍋，依照黃的觀察，林完全是毫無擔當。黃國昌接續表示，林右昌在投票當天忘了帶身分證是非常可笑的事，殊難想像一個當過內政部長的人，投票會忘記帶身分證；黃認為林藉由忘了帶身分證的動作，事實上其實是非常有技巧地在催票。黃國昌認為，林右昌都已經當過內政部長，就應該做好公民示範，而不是耍小聰明，並再度批評林到投票當天都要耍「小聰明」來極力催票，事後還要撇清罷免案跟民進黨、他本人之間沒有關係，「真的是一點基本的擔當都沒有」。針對民進黨中央在罷免結果出來之前，就已經和林右昌保持距離，是否已經分析到罷免案不會過一事，黃國昌指出，各政黨應該都會做內部民調，雖然在投票前一段時間不能公布，但沒有做內部民調絕對是騙人的。黃國昌表示，當上面的人看到民調結果，基本上就是跟林右昌說，「這一鍋、這一仗就算你的，你要自己處理。」黃國昌接續表示，民進黨將罷樑案當作「大罷免時代」的前哨戰，怎麼可能會不重視，一定是一直在看滾動式民調，心中早就有數了。