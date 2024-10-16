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▲歐陽龍得知女兒懷孕後一開始還冷靜詢問「幾個月了？」，隨後忍不住情緒開始眼眶泛淚。（圖／歐陽妮妮小紅書）

演員歐陽龍與傅娟的長女歐陽妮妮，7月才剛宣布與愛情長跑5年的男星張書豪結為夫婦，9月就證實已懷孕，昨（15）日她在社群平台分享家人獲知她懷孕喜訊的影片，歐陽龍與傅娟得知消息後，第一時間激動到淚灑現場，歐陽龍也旋即叮嚀女兒不要再熬夜、要好好照顧身體。歐陽妮妮在中國社群平台小紅書發文表示，以前還沒懷孕前常常看到人家拍懷孕反應而感動，於是也偷偷決定等自己懷孕也要來拍一支影片紀念，並且讓肚中的寶寶知道，「還沒出生就有那麼多人愛你、等待你的到來，希望寶寶可以平安健康的來到我們身邊。」影片中歐陽妮妮把驗孕棒放在盒子中，稱是要給傅娟的禮物，一開始傅娟還擔憂是不是活體，沒想到打開盒子的那瞬間傅娟驚訝到用手摀住臉，直呼「起雞皮疙瘩」。緊接著鏡頭拍到歐陽龍，他一開始還冷靜地問「幾個月了？」隨後就眼眶泛淚並抱著歐陽妮妮，還不忘幽默叮囑「別熬夜了，暫時不要打牌。」影片發出後，獲得不少網友的祝福，「看得我都要哭了！」、「充滿愛的家庭好感動」，但也有網友在底下忍不住酸「有些是不是演過了」、「一家子都是表演型人格」、「感覺有點浮誇」。