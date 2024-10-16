我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長郭智輝日前提出，在菲律賓等鄰近國家建綠電廠，再將綠電運回台灣，引發熱議。對此，前中廣董事長趙少康表示，郭智輝為解決國內缺電問題，已到狗急跳牆的地步，狠批「有這種經濟部長，真的不需要敵人了」。趙少康今（16）日在臉書發文表示，電價從今天開始又漲了，本來一個來自企業界的CEO當經濟部長，大家是有些期待的，沒想到郭智輝上任以來爭議不斷，讓台灣經濟走在鋼索上。趙少康表示，為了勉強廢核，民進黨一直嘴硬台灣不缺電，如果不缺電，為什麼需要跨海蓋綠電廠？到國外蓋電廠也不是不行，如果是有利可圖，能幫台電改善財務結構，倒也是美事一樁，問題是郭智輝是要把電運回台灣，顯然就是為了解決國內缺電問題，已經到了狗急跳牆的地步了。趙少康提出3點質疑，第1點，郭智輝提出的方法是否真能讓台灣取得足夠又便宜的綠電？第2點，海底電纜興建或者船運的儲能技術可不可行？第3點，經濟部是否已經做過完整的可行性評估？趙少康指出，台灣的天然氣靠海運進口，已經有很大的國安風險，現在連綠電也要從國外送，狠批「有這種經濟部長，真的不需要敵人了」。趙少康認為，廠商投資看重的是政府政策穩定、水電以及人力供應無虞、地緣政治風險低，現在看起來，台灣沒有一項符合，總統賴清德怎麼還敢誇夸其談，要台商回台投資、鼓勵在地的企業根留台灣？趙少康表示，前兩個月，因為郭智輝的一句話就改變風電國產化政策，姑且不論「風電國產化」根本不切實際，無法達成，但是只因為有外商到WTO告狀，郭就草率改變遊戲規則，可憐的是因為相信政府，投入百億、千億參與風電國產化的開發商、供應商，此例一開，以後將沒完沒了。