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經濟部長郭智輝拋赴菲律賓蓋綠電廠挨轟，今（16）日數度致歉。由於雲豹能源先一步插旗布局菲律賓太陽能，針對此議題恐是在圖利雲豹的質疑，經濟部稍早回應，沒要買雲豹菲國綠電，且未來若在國外開發綠電，成本會是可行性評估關鍵。郭智輝14日出席「印太戰略智庫」成立酒會時宣布，將在菲律賓設置電廠，把綠色電力帶回來台灣，15日受訪證實，為滿足台灣國內綠電需求，要在海外蓋綠電電廠，再透過船隻或海底電纜運輸回國內。此話一出，引發外界討論，更遭到在野立委挨批發言太輕率。民眾黨立委黃國昌表示，雲豹能源事實上於今年夏天就已發布新聞稿指出，要去菲律賓成立太陽能IPP公司，驚訝政府與雲豹關係緊密。國民黨立委王鴻薇質疑，「雲豹真是先知，郭智輝報告是雲豹寫的嗎？」核能流言終結者創辦人黃士修也在臉書上談到，郭智輝拋赴菲律賓設電廠的構想，「乍聽之下有點荒謬，然細思極恐」，若雲豹能源宣布在菲律賓設太陽能廠，「那麼這個綠電國家隊政策，受益集團又會是誰呢？」對此，郭智輝已於立法院經濟委員會上數度致歉，表示此次發言太過輕率，現在已開始尋求學者專家進行評估與分析，目標半年內提出完整的可行性報告。經濟部稍早在發3點聲明澄清，此議題是在智庫的成立場合中提出的政策倡議，主要是考量區域間理念相近國家，可以共同在減碳工作上合作努力，後續仍要經過可行性的評估，有完整的評估資訊會再跟社會報告。經濟部重申，能源署及台電對於國內電源開發的規劃，都已經規劃到2030年後，社會共同支持電源開發如期上線，台灣就沒有缺電問題。在地的再生能源開發，目標跟方向同樣不變，至於外部的再生能源或減碳作為如果具有可行性，會是外加的助力，是加法概念，並無相互排擠的問題。部分意見連結雲豹，影射此規劃是替其量身打造，經濟部回應，郭智輝對於菲律賓投資的倡議，起源是今年4月美國、日本、菲律賓領袖宣佈啟動「呂宋經濟走廊」，本就是廣為人知的國際大事，同時，未來若在國外有綠電開發的，一定要是成本更低才有競爭力，這會是可行性評估的關鍵之一，讓綠電可以直接賣給需綠電產業，經濟部沒有要購買雲豹公司在菲國所開發綠電的規劃。