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台中小朋友的人氣偶像「石虎家族與歐米馬」見面會即將登場！市府新聞局表示，今年特地選在天氣涼爽的秋天與粉絲見面，第一場將於11月3日上午10時前往大甲鐵砧山雕塑公園，並首度結合台中市民野餐日辦理，第二場11月16日下午2時在北屯兒童公園舉辦，與好朋友YOYO家族一起，邀請各位市民朋友一起FUN遊台中。新聞局指出，台中城市吉祥物石虎家族與歐米馬今年迎來5周年，是市民朋友最親切的好夥伴，今年見面會包括虎爸、虎媽、樂虎、來虎及歐米馬5隻全員出動，還邀請小朋友界的超級巨星，YOYO家族Kiwi姐姐、草莓姐姐、浣熊哥哥、星星哥哥、橘子姐姐帶來耳熟能詳的經典組曲，讓小朋友唱唱跳跳盡情放電。另外還有深耕台中多年的小青蛙劇團，演出吸睛且寓教於樂的兒童劇「熊的傳說」，從短劇中認識交通安全小知識，最後還有機會與石虎家族合影，讓大小朋友留下珍貴回憶。新聞局表示，台中市民野餐日今年首度結合大甲鐵砧山雕塑公園，擁有綠意盎然的戶外環境，民眾可邊眺望大安溪及大甲市區景色，邊就著徐徐微風悠閒野餐，歡迎市民朋友攜帶野餐墊，與家人及毛小孩走出戶外，享受自然。另響應低碳環保，也請民眾攜帶環保餐具、餐盒，並於野餐後將垃圾打包帶走，減少垃圾產生，共同維護良好的自然環境。「石虎家族FUN遊台中」每年到不同行政區辦理見面會，走遍全台中，與各區粉絲見面，現場除了有好看的表演節目，還有農業市集、青創市集，以及趣味互動的交通安全宣導攤位等。如因天候不佳將延期辦理，舉辦日期將另行公告，活動相關資訊請見「石虎家族Love&Live」粉絲團。