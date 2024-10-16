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▲《媽的多重宇宙》製片王慶也會於11月來台為台灣影人們上一堂「電影大師課」。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲《媽的多重宇宙》導演之一關家永，是今年11月來「金馬電影大師課」的重要師資其中一位。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲將《臥虎藏龍》推上奧斯卡最佳外語片寶座的麥可巴克，也會來台灣參與「金馬電影大師課」活動。（圖／台北金馬影展執委會提供）

今年度金馬電影大師課的「師資」大公開，包括奧斯卡最佳影片《媽的多重宇宙》製片王慶、編劇與導演之一關家永、最佳男配角關繼威，以及《藍絲絨》和《冰風暴》攝影指導費德瑞克艾姆斯，《分手的決心》韓國名導朴贊郁御用編劇丁瑞慶，Netflix史上最高收視《魷魚遊戲》剪輯指導南娜詠等，透過各種不同方面的經驗分享，讓台灣的影界人士有機會吸收他們的寶貴經驗，在個人專業領域上更精進。每年度金馬獎的「電影大師課」的師資陣容總是備受各方期待，也越來越做出口碑，像是疫情期間竟然請動《教父》大師名導法蘭西斯柯波拉視訊為台灣的學員們上課，過去兩年役所廣司、黑木瞳、北野武、李滄東、陳英雄、麗莎喬伊&強納森諾蘭等，也都令影迷興奮。今年度請來《媽的多重宇宙》奧斯卡贏家團隊，王慶曾在領取小金人時表示：「這是獻給台灣父母的情歌。」曾感動不少台灣觀眾，他將與關繼威、關家永一起分享如何以獨立製作創下奧斯卡史多項獲獎紀錄，並締造全球45億台幣票房佳績的祕訣。對於曾來台灣演出連續劇《大太監與小木匠》的關繼威，這亦是他繼去年GQ MOTY 2023頒獎典禮後再度回到台灣。台灣曾經推派《臥虎藏龍》進軍奧斯卡最佳外語片（近年來改稱為最佳國際電影獎），成功抱回小金人，幕後功臣之一，就是索尼經典影業聯合總裁暨創辦人麥可巴克，他不僅製作、發行超過400部電影，更把《我的母親》、《臥虎藏龍》等15部電影推上奧斯卡最佳外語片寶座，將精闢深談全球產業現況並縱覽未來趨勢。金馬電影大師課也網羅將K-content推向世界舞台的韓國影視翹楚。像是與朴贊郁合作長達20年的金獎編劇丁瑞慶，曾以詩意暴力的劇本助《下女的誘惑》奪得英國金像獎最佳外語片，憑《分手的決心》橫掃青龍獎、大鐘獎等編劇獎項，影集《小女子》更獲得爆棚好評，將以實際案例娓娓道來如何下筆刻劃人心。轟動全球創下22億觀看時數的熱門影集《魷魚遊戲》，讓視效總監鄭載勳成為亞洲勇奪艾美獎最佳視效獎的第一人，將傳授如何透過視覺特效在真實和虛構之間建立平衡。而以揮灑自如的剪輯功力榮獲3座大鐘獎，並襄助李秉憲、孫藝珍摘下影帝后桂冠的剪輯指導南娜詠，將剖析《魷魚遊戲》及風靡亞洲的《雞不可失》，屢屢刷新票房紀錄的類型剪輯之道。「金馬電影大師課」與「金馬電影工作坊」系列課程將於11月18日至22日期間，在松山文創園區舉行，歡迎電影工作者、影視從業人員、影視科系學生報名參加，本月17日下午一點起將於官網活動頁面陸續開放報名。更多消息請密切關注金馬官網、臉書粉絲頁及Instagram。