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連結中國股市的永豐中國科技50大ETF（00887）近期股價變動異常，溢價一度高達223%，金管會約談，民進黨立委郭國文今（16）日在立法院財政委員會質詢則提醒，這很像30幾前年封閉基金炒作狀況，未必是市場狀況，也可能是人為因素，要小心。對此，金管會副主委陳彥良坦言，從以前到現在第一次遇到，「這是完美小風暴」，已請櫃買中心專案查核。櫃買中心董事長簡立忠承諾2周內提出報告。中國祭出救市政策，市場看好陸股連結ETF後市，00887在10月7日溢價一度超過200%，10月9日爆出違約交割後，櫃買中心將其列為處置股，10月14日更傳出發行商永豐投信遭金管會約談，00887短短5天股價急崩76%，也引發立委關注。立委郭國文今日質詢指出，10月8日00887單日淨值漲12.83%，相較追蹤同一陸股指數的「中証科技50」同一天淨值也漲1284%，偏離度0.01個個百分點，但隔天10月9日00887單日淨值縮水32.94%，「中証科技50」同一天淨值跌幅僅5.1%，偏離度高達27.84個百分點，不覺得很誇張嗎？金管會副主委陳彥良坦言，從以前到現在第一次遇到，「這是完美小風暴」，好險00887淨值只有18億，發生原因也與中國釋出政策利多，激勵中國股市飆漲，但10月1日至10月7日適逢中國十一長假，中國股市休市，台股持續交易，因此，就一直漲，投資人也一直追買，才造成這種情況。郭國文進一步追問，確定沒有人為炒作及不法行為？這是你們初步調查結果嗎？陳彥良回應，已請永豐投信說明，也有監視機構，永豐投信也承諾會盡速弭平溢價至3%以內，並已對永豐投信進行專案查核。郭國文則表示，好不容易ETF讓國人有信心的投資工具，不要因為此案讓投資人失去信心，這很像30幾年前封閉基金炒作的狀況，你要小心，未必是市場狀況，也可能是人為因素，至於專案查核結果何時出爐？櫃買中心董事長簡立忠表示，已請永豐投信3天內將相關資料提報過，預計可在2周內提出報告。