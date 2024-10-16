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▲台中市政府警察局在一中商圈設置「車輛不停讓行人」科技執法，12月1日起正式執法。（圖／台中市政府）

▲臺中首推「不停讓行人」科技執法！三民路、育才北路口12月1日正式上路（圖/記者鄧力軍翻攝）

配合「停讓文化」策略，致力推動「人本交通、停讓文化」行人友善政策，臺中市政府警察局於「三民路與育才北路口」建置「車輛不停讓行人」科技執法，並設置LED警示牌面，提醒車輛行經路口減速慢行並停讓行人先行，偵測宣導期自即日起至11月30日止，預計在12月1日正式執法。台中市北區三民路與育才北路口，鄰近一中商圈、中友百貨，加上周邊有臺中科技大學、臺灣體育大學、中國醫藥大學、台中一中及新民高中等多所院校林立，行人穿越密集，車流量大，中市警二分局統計三民路與育才北路口112年共發生交通事故46件，造成37人受傷。科技執法採取24小時違規錄影方式，系統自動偵測到車輛未於行穿線前停讓行人先行通過時，即會自動擷取三至四張照片，上傳至科技執法平台，再由員警人工判定是否違規而開單舉發，減少員警站在路口執勤的危險性，舉發方式也不再受天候因素影響。台中市警察局指出，不停讓行人取締標準為汽機車行近行人穿越道，若距離行人行進方向不足3公尺（約1個車道寬或3組枕木紋）及車頭（前輪）已進入行穿線，距離行人行進方向不足3公尺，即構成違規取締要件，依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，機車處1200元罰鍰，汽車處6,000元罰緩，另外還要違規記點3點及接受3小時道安講習。其中，若因不停讓行人而肇事致人受傷或死亡，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，致人受傷者吊扣駕照一年；致人重傷或死亡者，吊銷駕照。中市警二分局長周俊銘呼籲，駕駛人應自覺遵守交通規則，見到行人過馬路，務必慢看停，養成禮讓行人的良好習慣，透過科技輔助與市民的自律，打造出更加人本且安全的交通環境，共同維護臺中市的交通安全。