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▲統一獅淘汰樂天桃猿，隊史第17次打進中職總冠軍賽。（圖／記者葉政勳攝）

2024台灣大賽將由中信兄弟對上統一7-ELEVEn獅，這也是中華職棒總冠軍戰史上第7次「獅象爭霸」，雙方前6次交手，各拿下3次總冠軍，兩隊最近一次在台灣大賽碰頭，是在2021年，當年中信兄弟以4比0橫掃統一獅拿下總冠軍，相隔3年後，兩隊將再度對決。雙方第一次在總冠軍碰頭，要追溯到1993年賽季，當年兄弟象（中信兄弟前身）當年兄弟以4勝2敗拿下冠軍，第二次交手是在2001年，當年兄弟象靠著養父鐵一夫當關，以4勝3敗擊敗統一獅，拿下總冠軍，2008、2009年兩隊連續兩年會師總冠軍戰，統一獅兩年都以4:3驚險擊敗兄弟象，「海公公」海克曼連續兩年拿下總冠軍戰MVP，也被譽為中職最強洋將之一。2020年兩隊睽違11年，再度在總冠軍戰對決，前3場打完中信兄弟取得3:0優勢，但統一獅上演超級大逆轉，連贏4場拿下總冠軍，2021年兩隊再度對決，中信兄弟直落4橫掃統一獅，拿下總冠軍，雙方前6次交手各拿下3座總冠軍。中信兄弟本季團隊打擊率0.263，雖低於統一獅的0.279，但中信兄弟長打火力驚人，本季共揮出78支全壘打，統一獅則敲出53轟，中信兄弟陣中坐擁陳子豪、張志豪等大砲型選手，而統一獅的洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）與羅昂（LoganOndrusek）本季對上中信兄弟成績都不理想，統一獅投手群如何抵擋「猛象打線」將是一大課題。中信兄弟與統一獅本賽季共交手過24場比賽，中信兄弟以13勝11敗佔優，中信兄弟下半季打出38勝22敗，勝率0.633，且超越統一7-ELEVEn獅，拿下全年勝率第一，在總冠軍戰擁有5場的主場優勢。今年上半季統一交手中信兄弟拿下7勝5敗，下半季則是4勝8敗，統一下半季曾陷入低潮，到賽季末狀態才逐漸回溫，目前外界都看好中信兄弟能夠拿下總冠軍，但統一獅的團隊凝聚力不容小覷，雖帳面實力較弱一些，但仍有機會拿下總冠軍。