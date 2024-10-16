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新竹御嵿攻城獅球團今（16）日於主場館舉辦開季記者會，攻城獅球員分享新球季的開季目標，球隊一哥高國豪受訪時表示，將要爭取年度MVP，大膽希望生涯能夠有飛躍性的所突破。上賽季攻城獅於季後賽首輪鎩羽而歸，今年休賽季球隊積極補強，讓本土陣容更為完整。米蘭總教練於記者會中喊話：「新賽季目標只有一個，就是要帶領攻城獅衝擊總冠軍！」他也提到，「上周兩場熱身賽讓團隊默契更提升，我們需要在本週的團隊訓練將攻守細節再修正，全力備戰週末高雄客場賽事。」陣中球星高國豪也分享了自己的年度目標，高國豪表示：「前兩年受到傷勢困擾，很自責沒辦法在關鍵時刻為球隊拚戰。今年我希望自己在關鍵時刻能『穩』住球隊，並將『爭取年度MVP』設定為個人的目標之一！」除了高國豪外，兩位本土重要戰力朱雲豪與曾柏喻也是陣中不可或缺的要角。朱雲豪期許新賽季他能成為球隊「穩」定得分主力，並設定三分球命中率要達標四成；曾柏喻則是喊話要搶下TPBL元年的「年度第六人」獎項。今年休賽季攻城獅迎來重要補強，分別是李啓瑋、李漢昇與新秀蔡宸綱。談到新賽季的目標，李啓瑋表示：「我希望能打出像達拉斯獨行俠『K湯』的表現，能在場上不佔球權，但又能適時用外線幫助球隊。新賽季我的目標是場均得分上雙，要為球隊挹注更多進攻火力。」