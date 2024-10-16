我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院積極籌備體育暨運動發展部，歷經3次諮詢委員會議後，如今將更名為「運動部」，並預計在明日行政院會通過相關法案，對此行政院政委史哲今（16）日表示，從體育部更名為運動部，雖只有2字差別卻是邁出很大的步伐，也是全體諮詢委員們的堅持，確實感到有點訝異，但也彰顯新世代對體育的看法，想要求新求變，而運動部將聚焦包括全民運動、競技運動、運動產業與運動外交，力拚明年掛牌成立。行政院會明日將通過成立運動部相關法案，包括修正《中央行政機關組織基準法》、《行政院組織法》、《教育部組織法》、《國家運動訓練中心設置條例》、《國家運動科學中心設置條例》，另制定《運動部組織法》、《行政法人國家運動產業發展中心設置條例》、《運動部全民運動署組織法》並廢除原《體育署組織法》。對此史哲今日向媒體表示，社會對於進行組改與成立新部會的都有很高的期待，因此籌設過程很重要，包括分工、任務與定位等，而這次運動部的籌備過程有鑒於過去的經驗，因此更加謹慎與縝密，諮詢會議就辦了3場，而關於從體育部更名為運動部，史哲也表示，這次諮詢委員主動提出來討論，並且一致支持要更名，雖只有2字差別卻是邁出很大的步伐，也是全體諮詢委員們的堅持，坦言確實感到有點訝異，但也彰顯新世代對體育的看法，想要求新求變。史哲也提到，運動部將聚焦全民運動、競技運動、運動產業與運動外交，底下則有國際事務司、競技運動司、產業及科技司、設施規劃司、綜合規劃司、適應運動司，另有3行政法人，包括國家運動產業發展中心、國家運動科學中心與國家運動訓練中心。