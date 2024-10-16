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▲吳慷仁之前祝賀中國國慶的發文，引起外界相當大的議論。（圖／摘自微博）

金馬影帝吳慷仁近期赴中國發展，也表態慶賀中共建政75週年，不僅掀起台灣網友討論，中國網友也質疑吳慷仁曾參加反對兩岸服貿的太陽花運動，今（16）國台辦記者會上發言人陳斌華被問及相關問題，他也回應稱只要支持一中原則，承認自己是中國人的藝人都歡迎，「如果以前說過錯話，做過錯事，只要能與台獨劃清界限，願意來大陸交流發展，我們都歡迎」。中國國台辦週三（16）舉行例行記者會，現場有媒體提問台灣藝人吳慷仁簽約中國經紀公司引發輿論關注，其中有不少討論稱其曾參與反服貿的太陽花運動，質疑吳慷仁「立場有問題」，詢問國台辦有何回應。國台辦發言人陳斌華對此就稱，中方一貫鼓勵支持加強兩岸民間各領域交流，他強調對於台灣同胞，包括青年、基層民眾、演藝人員等等，「如果以前對兩岸關係有過模糊認識，說過錯話，甚至做過錯事，只要能與『台獨』劃清界限，認同一個中國原則，認同自己是中國人，願意參與兩岸關係和平發展，願意來大陸交流、來大陸發展都歡迎，並將努力為他們發展好、圓夢想，提供舞台，加大支持。」隨著今年的金鐘獎頒獎典禮即將到來，外界也關注吳慷仁是否出席，今稍早以「有生之年」入圍戲劇節目男主角獎的吳慷仁已經透過承辦單位三立電視台表示，因為工作無法出席金鐘獎，承辦單位則表示予以尊重。