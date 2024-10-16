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半導體晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）公布財報，不僅財報不如預期，更是下修明（2025）年業績展望，使得昨（15）日股價重挫近16%，創下自1998年以來的單日最大跌幅。對此，知名半導體分析師陸行之表示，ASML因技術錯誤提前一天對科技暨半導體板塊投下深水炸彈，拉著一堆同學下水。但他認為仔細比對數字後，該公司還是預期明年有近20%年增，對比今年沒增長，這好像不算什麼大災難。陸行之表示，艾司摩爾昨日提前釋出財報，對科技暨半導體板塊投下了個深水炸彈，不僅股價閃崩16%，還拉著一堆同學下水，美國2大半導體設備龍頭應材、Lam Research尤其是重災區，跌幅都超過10%。不過，陸行之進一步分析指出，艾司摩爾財報表現不如預期，應該與2025年中國客戶訂單大幅下滑，荷蘭配合美國政府對公司擴大限制部分產品出口及維修服務的結果，再加上遇到半導體產業復甦緩慢，因而使2025年營收預期上緣下修近12.5%、毛利率下修3%。儘管艾司摩爾表現不佳，但陸行之比對了數字指出，該公司預期明年營收有近20%的年增，對比今年沒有增長，笑說「這好像也不算大災難」。同時，陸行之提出5點分享表示，艾司摩爾下修明年營收增長，預期明年中國客戶佔比降到20%，顯示其他地區客戶有明顯提升，但也暗示中國設備大廠客戶佔比的大幅減少對2025營收預期的可能影響。此外，艾司摩爾第3季在手設備訂單季減高達53%、年增1%，陸行之表示，，主要系邏輯晶片設備訂單大減70%，年減42%。除了5/4/3奈米需求強之外，其實各家產能利用率皆不足80%，ASML實在沒有理由大增光刻機資本開支。另陸行之表示，艾司摩爾第3季營收季增20%，年增12%，比市場預期高4百分比，第4季度營收指引季增18-23%，年增24%，比市場預期高1百分比，毛利率及獲利指引小幅低於預期。第3季庫存月數季減至9.3個月，但還是年增19%。最後，陸行之表示，ASML第3季EUV出貨11台，設備營收占比從2季的31%提升至35%，單價季增2%，年增12%至每台1.89億歐元；中國客戶佔比從第2季的49%，降到47%，但美國客戶佔比從2季的3%，暴增到21%，不知道這比重變化都是美光及英特爾冠軍造成的，還是把台積電美國廠設備採購也算進去了。