▲西屯區何仁里活動中心增設電梯完工模擬圖(圖／民政局提供2024.10.16)

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台中市西屯區何仁里活動中心民國86年啟用，為地上三層鋼筋混凝土建築，建造之初未設置電梯，年長及行動不便者上下樓梯十分不便，市府投入總經費489萬元，增設無障礙電梯，預計明年4月完工。今(16)日舉行開工典禮，台中市民政局長吳世瑋代表台中市長盧秀燕出席表示，完工後民眾出入更安全、更便利，將成為周邊鄰里老少咸宜的舒適活動空間。吳世瑋指出，何仁里人口逾7,000人，近年里鄰活動逐年擴展，但活動中心各項軟硬體設施皆過於老舊，且無升降設備，加上原設置的通行坡道太長，雨天時更是行走不便，導致各機關團體及里民使用意願不高。為提升活動中心使用率，並營造公共建物友善環境，盧市長去年同意動支第二預備金276.5萬元，挹注活動中心性別友善廁所及內外部修繕，還有影音設備、飲水機及桌椅更新汰換等，今年再籌編預算489萬元，增設無障礙電梯，若工程順利，預計明年4月完工，打造更安全、舒適的活動場域。西屯區長陳寶雲表示，何仁里長蔡翔宇積極向市府提案爭取，此次電梯增設工程，將於活動中心後方增設2層鋼骨主體結構的昇降機間，內部搭載10人座電梯，臨洛陽公園一側並設計玻璃帷幕，民眾搭乘電梯時可眺望公園景觀，打造更舒適、便利的友善活動場域。完工後，長輩就可以輕鬆上二樓，期待未來能鼓勵更多長輩走出家門，到活動中心參加活動。西屯區公所說，市府團隊積極推動西屯區各項建設，除何仁里電梯增設工程外，還有中央公園內數座國際級指標性的重大建設，包括台中國際會展中心、流行影音中心、綠美圖、水湳轉運中心，以及全國最大占地一萬坪的戶外中央球場等；交通方面，有縱貫西屯7個里的捷運綠線，未來捷運藍線將在台灣大道與綠線交會，橫跨西屯17個里；另進行西屯區轄內道路新闢及燙平，包括惠中路拓寬、西安街貫通、中康街與同榮路打通、中清路牛埔橋改建等，解決地方交通瓶頸。此外，市府也相當重視居民休閒遊憩空間，已陸續在西屯區施作24座共融公園及14座陽光公廁，並打造全台首創、結合環保概念與文化遺跡的西大墩公園環保節能減碳館暨兒童國民運動中心，以及11人制標準人工草皮足球場，帶動運動產業發展。在社福方面，除興建國安段社宅及惠來厝段社宅，也設置西屯社區公共托育家園、鵬程托嬰中心及西屯親子館暨何安托嬰中心等，逐步帶動地方發展，打造更友善、宜居的幸福城市。