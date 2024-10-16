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▲台灣「超馬老爹」羅維銘，今年第4度參加「超越自我3100英里挑戰賽」，是全球最長馬拉松賽事，以45天12小時37分55秒成績完賽，拿下第3名且刷新60歲以上組的世界紀錄。（圖／翻攝自羅維銘 粉專）

羅維銘完成全球最長馬拉松！台灣60歲超馬選手「超馬老爹」羅維銘，第4度參加「超越自我3100英里挑戰賽」，是全球最長馬拉松賽事，選手必須在52天內完成5000公里才算完賽。現年60歲的羅維銘，已經是個人第4度參加「超越自我3100英里挑戰賽」，該場賽事始於1985年，至1997年開始將距離改為3100英里，每年6月至8月在紐約皇后區舉行羅維銘過去在2021年參賽，曾拿下亞軍，並跑出亞洲第一成績。同時，