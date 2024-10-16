羅維銘完成全球最長馬拉松！台灣60歲超馬選手「超馬老爹」羅維銘，第4度參加「超越自我3100英里挑戰賽」，是全球最長馬拉松賽事，選手必須在52天內完成5000公里才算完賽。羅維銘在當地時間14日，以45天12小時37分55秒的成績完賽，拿下第3名，並且一舉刷新60歲以上組的世界紀錄。
穿招牌夾腳拖參賽 一舉跑出世界紀錄
現年60歲的羅維銘，已經是個人第4度參加「超越自我3100英里挑戰賽」，該場賽事始於1985年，至1997年開始將距離改為3100英里，每年6月至8月在紐約皇后區舉行。參賽選手需要在皇后區賽道跑5649圈，且必須要在52天內完成，才能算是完賽，相當於一天平均要跑96公里，是全球最長馬拉松賽事。
羅維銘過去在2021年參賽，曾拿下亞軍，並跑出亞洲第一成績。根據媒體《中央社》報導指出，今年是羅維銘第4度參賽，他依然身穿招牌的夾腳拖，在14日晚間，以45天12小時37分55秒的時間完賽，奪下第3名。
同時，羅維銘也刷新世界紀錄，打破由蘇格蘭好手William Sichel所跑出的50天15小時6分4秒成績，成為60歲以上組的新世界紀錄保持人。
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現年60歲的羅維銘，已經是個人第4度參加「超越自我3100英里挑戰賽」，該場賽事始於1985年，至1997年開始將距離改為3100英里，每年6月至8月在紐約皇后區舉行。參賽選手需要在皇后區賽道跑5649圈，且必須要在52天內完成，才能算是完賽，相當於一天平均要跑96公里，是全球最長馬拉松賽事。
羅維銘過去在2021年參賽，曾拿下亞軍，並跑出亞洲第一成績。根據媒體《中央社》報導指出，今年是羅維銘第4度參賽，他依然身穿招牌的夾腳拖，在14日晚間，以45天12小時37分55秒的時間完賽，奪下第3名。
同時，羅維銘也刷新世界紀錄，打破由蘇格蘭好手William Sichel所跑出的50天15小時6分4秒成績，成為60歲以上組的新世界紀錄保持人。