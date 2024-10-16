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▲金雲奶奶（右3）開心與《看見愛》演員艾雨帆（左起）、李悠、林家佑、林詠傑、林宇、金雲、陳柏文合影。（圖／大鴻藝術BIG ART）

▲金雲（右）現場當起手語老師，林宇也跟著在一旁學習。（圖／大鴻藝術BIG ART）

金雲、林宇、林家佑、林詠傑、李悠、艾雨帆、陳柏文主演BL劇《看見愛》，首次挑大樑演出BL劇的金雲詮釋聾人角色，坦言壓力大到「作夢都在比手語」，昨（15）日他的奶奶驚喜現身獻花力挺孫子，讓金雲感動淚灑現場，奶奶倒是毫無怯場與現場每位演員擁抱致意，「超E」性格也替緊張的發布會現場增添不少笑聲。金雲曾參與選秀節目《原子少年》，在《看見愛》飾演聾人看護，與從國外回台卻遭狙擊的富三代林宇意外相遇後擦出火花。這回挑戰聽不見的看護，金雲花費許多時間苦練手語，自曝開鏡前每天晚上都很緊張：「」極度入戲的他，在拍攝現場他也備受考驗，他笑說：「以《全明星運動會4》打開知名度的林家佑挑戰最強特助一角，與林詠傑飾演的烏龍殺手誤打誤撞配對成功。兩人預告劇中將有激烈床戲，林家佑爆料：「」遇上「威猛」的林家佑，林詠傑說：「有一場戲比較激烈我其實有嚇到，因為家佑在排練與實際拍攝是完全不同的，一開拍就非常猛爆！讓我一度動彈不得，但我沒有受傷，現場就是血脈噴張的感覺。」金雲與林宇也不遑多讓，自爆將在「大型衣櫃」中有精彩互動，「台灣BL劇最長身男主」190公分的金雲遇上178公分的林宇，不禁令人好奇如何裝進衣櫃，林宇解釋：「我們有找了一個比較大的衣櫃，事前也有做了很多排練，喬動作等等的。」兩人說明「有扛起來又放下」、「進進出出」等畫面，留給觀眾無限想像空間，不過他們強調都有做好保護措施，安全完成拍攝。今發布會上金雲奶奶特地到場支持，從小在奶奶陪伴下長大的金雲激動灑淚，只見奶奶「超E」抱完乖孫後，開始依序林宇、林家佑、林詠傑、李悠、艾雨帆、陳柏文全都抱一輪，最後連主持人寶賤也獲得奶奶的「愛的抱抱」，意外成為全場焦點。《看見愛》10月23日（三）20:00起首週於KKTV上架2集，其後每週三上架1集，共13集。《看見愛》由台灣大鴻藝術與日本串流平台Video Market、Rakuten TV共同投資，腦漿娛樂製作。總監製兼導演的宋鎵琳繼《奇蹟 KISEKI:DEAR TO ME》後再次攜手「BL劇女王」林珮瑜推出《看見愛》，首次執導演的宋鎵琳開心分享：「經過一年的歷程，終於可以讓大家看到我們的《看見愛》。感謝出資夥伴們一路走來秉持著在台灣拍攝BL劇銷售至全世界的理念，這次《看見愛》播映版權也順利地銷售至全世界，讓全球的觀眾都能一起看到這部作品。」林珮瑜再次出手編寫《看見愛》，描繪富三代與聾人看護的愛情故事，這回她也身兼製作人角色，她說：「謝謝出品方相信我的故事，再一次投資拍攝。感謝老戰友的相挺、新戰友的幫助，《看見愛》讓我感受到故事療癒人心的力量，覺得自己先天右耳聽不見是有意義的，能理解聽不見的感覺，也可以知道聽得見的感覺，也意識到自己還沒有接受這個事實，直到完成這個故事。希望大家也能在《看見愛》裡面看見愛。」故事出發點其實也來自於導演姜秉辰，他表示：「我的叔叔是聾人，他所遭遇的困境是我從小看到大的，三三年前我們討論到用聾人的角度來說故事，愛細潤無聲，除了用語言表達外，這世界上還有很多還有很多愛。」