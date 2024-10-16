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▲ChoA因為罹患子宮頸癌，而切除子宮頸。（圖／ChoA IG）

▲▼ChoA從沒想過會罹癌，子宮頸癌診斷為第一期，當時腫瘤約3公分。（圖／ChoA IG）

南韓女團Crayon Pop 34歲成員ChoA（許敏真）宣布罹患子宮頸癌，她從沒想過會在去年（2023）33歲還年輕時罹癌，她回顧過去生活都在吃垃圾食物、睡眠不足，以及飽受長期壓力折磨導致，好在有老公的貼心與陪伴，ChoA雖然已切除子宮頸，但健康狀況穩定，希望未來仍有機會懷孕，生下孩子。Crayon Pop由金美、艾琳、超娥（ChoA）、唯一、昭燏組成，於2012年出道，隔年以一曲《Bar Bar Bar》搭配戴安全帽高喊「Jumping Jumping」歌詞大爆紅，《Bar Bar Bar》被網友稱為是繼PSY的《江南style》和《Gentleman》後，第3首人氣搞怪舞曲。除了作品被爭相模仿之外，她們曾受Lady Gaga邀約擔任演唱會開場嘉賓，總計跟著Lady Gaga巡迴13場。隨著成員陸續結婚與合約到期問題，Crayon Pop已很久沒有合體公開亮相。成員ChoA在IG公開長影音，並透露自己罹患子宮頸癌，以及分享一年來的抗癌過程，希望能以自己的經歷來鼓勵更多人，「從小到大，我很自傲身體無病無痛且健康狀態極佳，甚至還開玩笑說『想倒下來一次試試的願望』。但我從未想過，在30多歲時會被診斷出癌症並接受手術。回顧過去，我的飲食習慣充滿了垃圾食品，生活經常缺乏睡眠，並飽受壓力的折磨。但如今，我的生活已經發生了180度的大轉變。癌症奪走了我許多東西，但同時也給了我對人生方向的深刻啟示和教訓，現在的我，比過去更加健康、充滿活力的生活著」。ChoA因為癌症的關係摘除子宮頸，她跟老公還是很想要有小孩，所以會先去做「子宮頸環紮手術」，雖然在未來的懷孕和生育過程中有很多挑戰要克服，但ChoA堅信一定會遇見一個可愛的孩子，成為一名母親，並完全康復，「如果你現在正處於痛苦而黑暗的時刻，請一定要記住，這一切都會過去，千萬不要放棄希望。未來我也會繼續分享有幫助的內容，請多多關注，讓我們一起養成健康的生活方式」。