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日本原子能規制委員會今（16）日召開例行會議，對於即將在11月運轉滿50年的關西電力公司高濱核電站1號機組，批准延長服役10年，並規範了接下來10年的管理方針與保安規定。這是日本首次批准超過50年的核電廠延役運轉。根據《共同社》報導，位於福井縣的關西電力公司高濱1號機組，是日本最老的核電機組。原子能規制委員會之所以批准延役，是因為認為核電在能源結構中至關重要，尤其考慮到日本是個資源匱乏的國家。日本原子能規制委員會確認了關西電力公司的評估，包括核反應爐壓力槽不存在因中子變脆而破損的隱患，以及受熱和遭受輻射的混凝土強度仍得到保持。關西電力公司表示，除了通過放入反應爐的金屬片調查反應爐化狀況外，還將採取對反應爐內部結構物進行部分更換等應對措施，以進一步提升安全防範。日本國會於2023年5月通過了一項法案，允許核電機組運轉超過現行60年的限制。不過，超過30年的核電機組若要繼續運轉，電力公司需要每隔10年檢查一次反應爐及相關設施的狀況，以確保設施安全。