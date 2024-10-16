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▲傳統人工翻轉章魚燒，須要固定人力操作，人力成本高，烤一盤約須20分鐘也費時。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.16)

▲章魚燒自動翻轉機上市，省時又省力，一人就可創業。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.16)

因應各行各業普遍缺工情況，巨威企業旗下知名章魚燒品牌「明仁二代目」，今（16）日舉行「新創專利技術暨加盟推廣發表會」，總經理李廣奇表示，最新開發的專利自動化設備「章魚燒翻轉機」，可以自動翻轉，烤一盤40顆章魚燒只需7分鐘，比起人工翻轉省下一半時間，省時又省工，大大減少人力成本。尤其加盟門檻低，一個人就可以創業。明仁二代目章魚燒在一中夜市的旗艦店，面店屋頂以超大章魚為造型，是一中夜市的排隊名店，創辦人兼總經理李廣奇今日分享店名由來及創業歷程。他說，外界常誤會「明仁」是指日皇，其實是他自己父親的名字。李廣奇父親從事運輸業，曾希望他接班，他確實也接手一段時間，卻沒有做的很好，毅然決定自行創業做自己拿手的事。4年多前，李廣奇決定創業賣章魚燒時，為彰顯父親創業精神，決定用「明仁二代目」為名。他說，「明仁二代目」並非二代接班，會用「二代目」，就是要師法父親經營事業的精神，寓有傳承深意。此外，坊間章魚燒大多是日式口味，他親自調配醬汁，不僅口味更多元，也改良麵糊配方，口感不再軟糊，成了道地台式口味後，連原本不吃章魚燒的太太，也成了章魚燒愛好者，更支持他繼續擴大事業版圖。董事長謝佩芳說，過去3,4年來，儘管新冠肺炎疫情嚴重衝擊餐飲業，明仁二代目依然堅持品質與口感，以獨創醬汁和絕佳口感贏得消費者青睞，如今在全台已擁有近50家實體店面。隨著疫情後市場回暖，品牌也將透過技術革新與加盟推廣大力展店。今天，明仁二代目對外發表新研發專利技術─章魚燒自動翻轉機，以電力取代明火的烤盤，一次可以自行烤40顆章魚燒，徹底改變傳統手工翻轉的作業模式，省時又省人力。尤其透過精密機械控制火候，可以讓每顆章魚燒受熱均勻，外酥內嫩，品質穩定。李廣奇說，自動翻轉機不僅提升生產效率，減少人力需求，在當前服務業普遍缺工情況下，猶如及時雨，能有效解決人力不足問題。除了專利技術發表，明仁二代目也推出低成本加盟計畫，最低僅需18.5萬元，即可成為加盟商，自己創業當老闆。李廣奇說，這個方案為創業者提供全面支持，包括技術培訓和經營指導，讓加盟者輕鬆上手，穩定經營。李廣奇並分享創業者選址秘訣，「找人流高的餐飲名店騎樓」，他說，據統計，如果選在名店騎樓設攤，平均可以爭取到名店三分之一客人光顧，客源穩定，且騎樓分租也能降低店租成本，可謂好的開始，即能奠定成功基石。