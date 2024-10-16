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▲萬芳將在「嗨！出發吧來台東」上開唱，期望粉絲到時候也可以一起來觀光。（圖／台東縣政府提供）

▲彭佳慧為台東觀光大力呼籲，希望要樂迷帶著度假心情到台東玩樂。（圖／台東縣政府提供）

接棒五月天「一路向東」演唱會！台東於隔周11月9日、10日推出「嗨！出發吧來台東」演唱會，號稱2024年全台灣陣容最堅強音樂節，卡司制霸各縣市的跨年晚會，主辦單位再度加碼第三波震撼卡司，亞洲舞王羅志祥、流行音樂天王林宥嘉、心靈系歌后萬芳、金曲歌后彭佳慧、新生代女團babyMINT、國語作業簿DJ秀，縣府邀請的幾乎都是小巨蛋開個唱票房瞬間秒殺的天王天后天團，齊為台東的秋冬季觀光振臂高呼，希望各路歌迷心動能趕快行動，手刀搶台東住宿及車票。羅志祥年底將在高雄巨蛋開唱，這次舞王強調將帶來絕無冷場、精彩不斷的演出將溫暖送給台東，他直呼，「哇！應該10年了吧，這次聽到要去台東表演，真的很開心也很興奮！」透露阿祖是台東成功人，在小時候有去過，但印象很模糊了，這次希望回去可以再找尋兒時回憶。他號召樂迷一起來台東走走，「台東是一個很美的地方，光聞到空氣就清晰，很舒服，希望大家有空有時間的話，一起來台東感受一下當地的美景！」萬芳與台東這片土地總是緊密連結，她形容，「開心啊！好像跟老朋友相聚的感覺！」她2022年也曾在台東生活2個多月，「感受到狹長形的台東有著豐富的景色和人文，有山有田有大海，山線與海線的不同視覺與空氣，不管是從山線的池上、關山、鹿野，或是海線的長濱、成功、都蘭、多良、太麻里等等。」細數往北有漂鳥197縱谷大地藝術，往南有南迴藝術季，也可以深入探索環境與人的關係。談起台東美食的部分，萬芳大讚，「這些年有越來越多的年輕人返鄉創業開店，也有老店依舊帶來味蕾的記憶。」最後呼籲粉絲們好好來觀光，「狹長形的台東，很適宜規畫長一點的時間停留，因為這裡臥虎藏龍，不論是景色、人文或是藝術，稍微走進去一點，就會有更多驚奇的發現。台東也是很多人追尋自我的地方，於是請打開自己的心與台東相遇。」金曲歌后彭佳慧相當雀躍，「非常興奮！好久沒到東海岸演出，距離家鄉屏東到台東只要2小時距離，卻有種特別氛圍很chill、恬靜純樸。」至今仍難忘米苔目、炸雞的美味。她還笑說，「上次我帶一大包米回台北！」當時與同學開著車出發到台東玩，一起住在山上民宿，也去了池上、看到一整片金黃色稻穗美麗畫面，她充滿感動，「那趟旅程很珍貴，很希望立刻唱歌給台東的朋友聽。」彭佳慧為台東觀光大力呼籲，要樂迷帶著放鬆度假心情、不用太多裝飾，只要一雙布鞋、短褲、薄外套就好，她笑說「吃的喝的台東都有，只要你來，大聲地跟著我唱歌！」預告會帶來耳熟能詳、能一起唱的歌，和大家相約，「忘記多久沒有在台東舞台上表演，社群有很多台東的朋友會跟我回應互動，這次終於有這個機會能夠唱歌給大家聽。」