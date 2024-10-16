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美國總統大選將於11月5日登場，許多州已陸續開始現場提前投票作業，郵寄投票和不在籍投票也早早進行。根據美聯社統計，截止至今日，全美目前能夠提早投票的39個州，已累積超過500萬名民眾投票。根據美聯社提到，有將近三分之二的選民在2020年大選選擇提前投票，由於疫情影響，這是美國數十年來傾向在選舉日投票的巨大轉變，如今，每個州都允許在選舉日之前以某種方式進行投票，本屆最早開跑的是阿拉巴馬州， 9 月 11 日開始分發郵寄選票，拉開了 2024 年投票的序幕。截至今日，全美選民在 2024 年大選中總共交出了5,241,199張選票。美聯社統計，目前已有4州的投票人數超過50萬人，分別是佛羅里達州、密西根州、維吉尼亞州，賓夕法尼亞州。其中，佛州已投票的選民之中，以民主黨選民的比例較高，已超過25萬張，共和黨選民也已超過20萬張；至於本屆選戰搖擺州的重中之重，賓州選民的意向也格外受到矚目，目前已有超過35萬名已登記民主黨選民投票，共和黨選民僅剛過10萬名。美聯社提到，提前投票規則因州而異，有些允許選民在選舉日之前以郵寄投票，或在提前投票期間親自投票。