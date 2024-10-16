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▲方志友才說想穿蓬蓬裙走金鐘紅毯，昨日卻在樓梯間跌倒送醫治療。（圖／翻攝臉書）

演員方志友以影集《有生之年》入圍金鐘獎女配角，將和實力派演員楊謹華、黃舒湄、鍾瑤以及孫可芳競爭最佳女配角獎。不過方志友卻在頒獎典禮前幾天在樓梯間重摔，對此經紀人回應：「目前還在評估中」。根據《TVBS新聞網》報導，方志友日前才說過想要穿蓬蓬裙走金鐘獎的紅毯，不料昨（15）日定裝時意外在樓梯間摔倒，當下緊急送往醫院治療，目前努力養傷中。至於能否順利登上金鐘紅毯，經紀人語帶保留回應：「目前還在評估中」。此外，方志友在得知以《有生之年》莊秀綾一角入圍金鐘女配角獎時，感性地在臉書發文表示：「有生之年可以成為莊秀綾，我很幸運，真的很幸運，謝謝金鐘獎，謝謝評審」。她也回憶起拍攝的日子充滿歡樂的笑聲、苦澀美好的情緒，直呼「當演員實在太折磨也太幸福了！」事實上，方志友沒多久前才剛完成鬼片拍攝，殺青後兩天因重感冒去掛急診，虛弱了3、4天。對此，方志友表示，可能是剛拍完鬼片「自己嚇自己」太累、太害怕，加上拍攝環境遍布灰塵才導致身體發炎，所幸在打完抗生素後已復原許多，沒想到現在又發生跌倒意外。