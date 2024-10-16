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已故導演齊柏林之子齊廷洹日前受邀擔任苗栗樂齡課程講師，縣府承辦人疑誤傳訊息，內容竟稱「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓齊廷洹感到受辱憤而從離去，引發軒然大波，對此齊廷洹今（16）日下午發出1400多字長文，提及自己曾經想擺脫「齊柏林之子」帽子，希望證明「齊廷洹」的成就，但靠爸聲音不絕於耳，也讓他感到越來越迷茫，情緒調整也遠比想像困難，此外本次風波相關人員被開除太沉重，明將與縣長會晤，不願有人受到懲處，也希望就到此為止，並感謝外界關心。齊廷洹下午於社群平台發文，表示，從來沒想過，個人臉書上討拍抱怨，竟延燒至斯，一覺醒來，風雲變色。首先感謝諸多親朋好友、熱心鄉民的溫暖鼓勵，自己還不及一一細看回覆，而本來臉書也只有同學、親友、長輩會關注，上周五的事情，作私下抱怨而已，畢竟過去一些訪談，除了老車相關，其他在網路上觀看次數奇低無比，實在難以想下在我身上能有什麼話題性或爆點，直到昨天。齊廷洹說，早在爸爸拍出電影之前，自己就當過LOL板板主，在八卦板發過好幾篇歷史文被推爆，若單論網路上，在2013年前應該是比爸爸還有名些。只是從爸爸拍出《看見台灣》之後，自己就從「齊廷洹」或「秋風孤劍李鴻章」變成「齊柏林之子」。嘗試過擺脫這頂帽子，無論是教書或賣BMW，都是希望證明「齊廷洹」也能有所成就。無奈的是，「靠爸」之聲仍不絕於耳，讓他越來越迷茫，要怎樣，才能證明自己的價值？齊廷洹表示，更讓他忿忿不平的是，總有人講的好像爸爸留給他2棟帝寶或GT3RS之類的。事實上，直至今日，一家人仍住在萬芳30幾年的老公寓，留給他的是一台2007年的日產Tiida，；若不是郭董伸出援手清償債務，家裡恐怕早已流落街頭，當初那種無助、無奈又無力的感受，每每湧上心頭時總是令他不寒而慄。齊廷洹回憶，過去也曾抗拒參與基金會與爸爸的一切事務，因為想證明自己也能活得好，無論是當老師還是賣BMW，都能得到一些肯定，一些與父親無關的肯定。直到有一次，掃墓時，他突然想通了，繼承父親的志業，讓更多人看見台灣，怎麼會是靠爸呢？開玩笑地說，應該是爸爸要靠他來延續精神，然而，轉念是瞬間的，情緒調整卻遠比想像的艱難。齊廷洹說，時不時會一些酸言酸語和無中生有的誹謗，就像蝨子般嚙咬全身，即使知道這些是少數，卻仍在午夜夢迴困擾著他。不懂究竟是靠爸爸得到了什麼成就？還是大筆的財富？抑或是高位權柄？自己在基金會工作，領著過去一半的薪水，所有的善款都運用在基金會的各項計畫，60萬張影像的數位典藏、全年92場的校園公播、齊柏林環境紀錄獎、齊柏林空間的年度展覽等，每年光是要籌募善款來讓計畫延續就已是焦頭爛額，哪有餘裕過上某些人口中的「靠爸」生活？齊廷洹說，他知道有人指責稱聽眾何辜？為何不講完再走？承辦人員已經道歉了，還想要怎樣？可惜，自己不若這些人的寬厚大度，要修養差、脾氣壞或玻璃心都接受，也對現場的聽眾感到十分抱歉，讓自己的情緒影響了他們。但始料未及的是，苗栗縣長深夜的道歉長文，以及相關懲處。誠如開頭所說，讓他並未意識到自己臉書能起到如此大的波瀾，更不希望處長被懲處，科長被記過、承辦被開除，因為一句話丟了工作，太沉重了。齊廷洹表示，明天將與縣長會晤，也希望能完整的傳達意見，在臉書上的發文，真的只是跟親友、長輩討拍，無意引起如此軒然大波，並不想透過這種方式走紅，更不希望相關人員受到懲處。齊廷洹也說明，基金會的善款，並不會每月自動匯入，也不是憑藉一句「我爸是齊柏林」就能募款成功，更多的是基金會的董事們與萬冠麗執行長、全體基金會同仁與志工的共同努力，如今才小有成果。與其關心他的情緒與反應，更希望大家把這份支持，留給「看見‧齊柏林基金會」，讓基金會能夠持續的推動環境教育，用影像創造改變的力量。豈能盡如人意，但求無愧我心，今後，自己仍會學習接受這些流言蜚語，繼續堅持透過爸爸的影像，讓更多人看見台灣，讓環境教育推動到台灣的每一個角落。「自知者不怨人，知命者不怨天；怨人者窮，怨天者無志。」齊廷洹說，自己還有很長的路要走，很多的課要學，謝謝大家的關注，感謝身邊親友、長輩與熱心鄉民的鼓勵，也感謝縣長的深夜長文；同時也很抱歉，對於當時的聽眾，對於受到牽連的科長、處長。最後齊廷洹表示，社會上還有許多值得關注的大事，希望之後不要再占用媒體版面，讓更多值得被關注、被認識的人、事、物能進入大眾的視野，希望這件事就到此為止，再次謝謝大家的關心，也期盼大家有機會，請一定要來淡水齊柏林空間走走，用不一樣的角度，再次看見台灣。