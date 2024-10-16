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▲週三東北季風增強，北台灣降雨稍微增多，週六鋒面、東北季風接力，降雨時間更加持續。（圖／中央氣象署）

▲週六（10/19）一波較明顯的東北季風增強，北台灣白天高溫將再一天內下降5度。（圖／中央氣象署）

未來一週天氣變化稍微有點大，中央氣象署預報員李孟軒指出，今（16）東北季風增強，北台灣出現明顯雨勢，明（17）日東北季風將減弱，一直到週五（10/18）氣溫都較暖熱，週六（10/19）一波較明顯的東北季風增強，配合鋒面通過，「基隆、台北、新北、宜蘭」要小心較大雨勢，且北台灣白天高溫將下降5度，大致在攝氏27至28度左右。李孟軒表示，明天清晨東北風還會影響，基隆北海岸、東北部、東部有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢，明天白天東北風減弱，台灣各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部、各地山區有短暫雷陣雨。溫度方面，明天氣溫有所回升，北部攝氏23至31度、中部攝氏24至33度、南部攝氏24至32度、花東攝氏24至30度；週五是本週最熱的一天，各地高溫持續來到攝氏30度以上，西半部高溫上看攝氏32至33度。李孟軒說明，週六有鋒面通過，後續東北季風增強，因此北部、東半部有局部短暫雨，且基隆北海岸、大台北、宜蘭會有局部大雨，週六至週日清晨水氣最多，氣溫和週五相比，也將有攝氏5度的降幅；週日白天起到下週二，東北季風雖然持續影響，但水氣稍減，主要降雨地區在大台北及東半部。此外，菲律賓東方海面近期持續有熱帶系統發展的機率，不過發展強度、位置及未來路徑仍有較大不確定性，氣象署也將密切觀察。