八方雲集國際股份有限公司為響應新北市政府長期推動藝文活動，特捐贈新臺幣100萬元予新北市政府，藝企合作推動「有愛八方‧藝文送暖-全齡藝文閱讀推廣計畫」，將推出逾50場藝文推廣活動，包括：藝文展演、主題書展、閱讀推廣活動等，提升藝文氣息。今(16)日由新北市劉和然副市長及財團法人新北市私立八方雲集社會福利慈善事業基金會董事長蘇淑幸出席捐贈儀式記者會，開幕表演「真快樂掌中劇團」利用布袋戲演譯八方雲集創辦人林家鈺創業的故事，傳達創辦人「只要肯努力，水餃也能變元寶」的理念。
劉副市長表示，市府長期推動、舉辦各種藝文推廣活動，年齡層橫跨兒童、青少年、親子、樂齡族群，希望藉由多元的藝文活動，提升藝文環境及全民美學。相當感謝八方雲集國際股份有限公司的鼎力相助，而這也不是八方雲集第一次捐助新北市政府，110年疫情期間，八方雲集亦曾捐助新臺幣50萬元，製作防疫面罩，嘉惠新北市國小學童。今年再次慷慨解囊，給予市府新臺幣100萬經費挹注，讓市府可以做得更多，希望藉由這次八方雲集集團的拋磚引玉，吸引更多企業，可以一起投入推動市府各項建設與發展，創造共榮共好的社會環境，大家一起讓愛傳出去。
財團法人新北市私立八方雲集社會福利慈善事業基金會董事長蘇淑幸表示，八方雲集持續秉持著「利他、分享、公益」的精神，協助弱勢工作者開創生機，得以溫飽、改善生活，應證「只要肯努力，水餃也能變元寶」的理念。一直以來持續捐助偏遠地區學校與貧困孩童，成立八方雲集社會福利慈善事業基金會，將助貧的力量更強化。這次八方雲集捐贈新北市政府100萬，希望能夠響應市府長期推動藝文推廣活動，藉由提升全齡閱讀風氣，提升藝文氣息。
「有愛八方‧藝文送暖-全齡藝文閱讀推廣計畫」，將推出逾50場藝文推廣活動，包括：藝文展演、閱讀推廣活動等，希望藉由多元的閱讀形式，提升全民閱讀風氣。藝文展演將由新北市政府文化局與教育局針對新北市國中二年級學生，共同辦理「劇場開箱」活動，邀請臺灣布袋戲女頭手藝師江賜美領軍的「真快樂掌中劇團」，12月19、20日於文化局所屬新莊文化藝術中心，讓學生一窺臺前、幕後的劇場秘境。
新北市立圖書館特別針對嬰幼兒規劃一系列閱讀活動，希望嬰幼兒從小養成閱讀習慣。規劃活動包括：「小小愛書人」、「親子讀書會」、「寶寶愛看書」等，以提升嬰幼兒閱讀風氣及親子共讀習慣。活動資訊如下表，欲查詢更多活動資訊，請至新北市立圖書館網站查詢，或電洽：（02）2953-7868。
我是廣告 請繼續往下閱讀
財團法人新北市私立八方雲集社會福利慈善事業基金會董事長蘇淑幸表示，八方雲集持續秉持著「利他、分享、公益」的精神，協助弱勢工作者開創生機，得以溫飽、改善生活，應證「只要肯努力，水餃也能變元寶」的理念。一直以來持續捐助偏遠地區學校與貧困孩童，成立八方雲集社會福利慈善事業基金會，將助貧的力量更強化。這次八方雲集捐贈新北市政府100萬，希望能夠響應市府長期推動藝文推廣活動，藉由提升全齡閱讀風氣，提升藝文氣息。
「有愛八方‧藝文送暖-全齡藝文閱讀推廣計畫」，將推出逾50場藝文推廣活動，包括：藝文展演、閱讀推廣活動等，希望藉由多元的閱讀形式，提升全民閱讀風氣。藝文展演將由新北市政府文化局與教育局針對新北市國中二年級學生，共同辦理「劇場開箱」活動，邀請臺灣布袋戲女頭手藝師江賜美領軍的「真快樂掌中劇團」，12月19、20日於文化局所屬新莊文化藝術中心，讓學生一窺臺前、幕後的劇場秘境。
新北市立圖書館特別針對嬰幼兒規劃一系列閱讀活動，希望嬰幼兒從小養成閱讀習慣。規劃活動包括：「小小愛書人」、「親子讀書會」、「寶寶愛看書」等，以提升嬰幼兒閱讀風氣及親子共讀習慣。活動資訊如下表，欲查詢更多活動資訊，請至新北市立圖書館網站查詢，或電洽：（02）2953-7868。