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▲台灣港務港勤公司慶祝成立10週年大會，港航各界與會慶祝，期航向光明的未來。(圖／記者黃守作攝，2024.10.16)

▲台灣港務港勤公司董事長陳榮聰致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.10.16)

▲台灣港務公司業務副總經理鄭淑惠致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.10.16)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.10.16)

台灣港務港勤公司於今(16)日下午，在高雄港旅運中心，舉辦慶祝「港勤10年，璀璨未來」成立10週年交流茶會，有港航各界與會慶祝，期台灣港務港勤公司航向光明的未來。台灣港務港勤公司慶祝成立10週年大會，是由台灣港務港勤公司董事長陳榮聰主持，台灣港務公司業務副總經理鄭淑惠、台灣港務港勤總經理林春福、高雄市政府勞工局局長江健興、船務代理商業公會理事長顏銘傳、國際輪船商業公會理事長吳岳峰、中鋼運通公司董事長張秋波、海天船務代理公司董事長王武雄、交通部航港局南部航務中心副主任許東男、高雄港務警察總隊副總隊長黃炯賓、高雄航業調查站主任鍾達振等港航各界人士與會。台灣港務港勤公司董事長陳榮聰表示，台灣港務港勤公司為台灣港務公司的轉投資子公司，是我國最具規模的港勤服務公司，自103年10月16日成立以來，努力不斷深耕本業港口曳船服務，並順應船舶大型化趨勢及離岸風電產業的發展，乃建造多艘拖船、離岸風電人員運維船及大型駁船，始終秉持團隊、創新、專業、多元服務的經營理念。台灣港務公司業務副總經理鄭淑惠指出，台灣港務公司轉投資的台灣港務港勤公司歷經10年的茁壯，不僅在港口曳船及船舶修護業務上持續精進，亦積極拓展海難救助、離岸風電及海事工程服務等多角化業務，並將持續投資建造船舶，以提升該公司船隊規模與效率、增強自身的業務能量，期望在各項業務上穩定扎根，致力提供客戶最專業的服務。高雄市政府勞工局局長江健興則盼台灣港務港勤公司，應持續落實勞資和諧，以達共存共榮，達到3贏的局面，期待未來能夠攜手共進，邁向立足台灣，走向世界，致力成為港勤事業的巨擘。