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▲她帶領學生參加各項餐飲科檢定，屢創佳績，合格率高達95%以上。（圖／業者提供）

▲林瑛淑老師不僅是一位認真的導師，更是一位備受學生愛戴的餐飲科教師。（圖／業者提供）

▲ 林老師與餐飲科教師團隊會指導學生發揮創意，設計一系列以櫻花為主題的餐食饗宴。（圖／業者提供）

▲滬江高中林瑛淑老師日前榮獲113年全國傑出優良教師殊榮。（圖／業者提供）

滬江高中林瑛淑老師日前榮獲113年全國傑出優良教師殊榮，這不僅是對她個人教學熱忱的肯定，更是對她長期耕耘餐飲教育所展現的卓越成果的高度肯定。林瑛淑老師不僅是一位認真的導師，更是一位備受學生愛戴的餐飲科教師。她帶領學生參加各項餐飲科檢定，屢創佳績，合格率高達95%以上。除了在教學上精益求精，林老師更將興趣融入教學，平日熱衷於咖啡烘豆，並善用校園內栽種的咖啡樹所產出的咖啡豆，親自烘焙出香醇濃郁的咖啡，深受師生好評。值得一提的是，每當春天滬江高中校園櫻花盛開時， 林老師與餐飲科教師團隊會指導學生發揮創意，設計一系列以櫻花為主題的餐食饗宴 ，讓師生們在品嚐美食的同時，也能欣賞校園的春日美景。滬江高中校長表示，林瑛淑老師的獲獎，不僅為學校爭光，更為臺灣的餐飲教育樹立了典範。學校將持續支持教師們的專業發展，提供更優質的教學環境，培養更多優秀的餐飲人才。【林瑛淑老師小檔案】滬江高中餐飲科教師113年全國傑出優良教師專長：餐飲技能培訓、咖啡烘焙、創意料理設計