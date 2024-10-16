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中華信評發布中華航空的長期信用評等調升為「twA-」，短期信用評等為「twA-2」。中華信評表示，因台灣出境需求強烈，而華航在疫後恢復表現優於其他同業，主要航線營運持續較佳，為客運表現提供支持，並預期華航可於 2025 年前維持相對較高的收益率，同時全球電商與電子產品需求帶動航空貨運市場持續成長，致使收益率提高，帶動整體營運現金流量及獲利能力提升。華航客貨運表現帶來強健的營運現金流量與獲利能力，致本業之現金流量FFO (funds from operations)對借款比預期將維持在高於20%的水準，因而提升評估結果。同時，中華信評認為，在穩定的現金流量與提升的現金水位下，應仍可維持借款槓桿比率，故展望維持「穩定」。華航為台灣首家獲中華信評評等為「twA-」的航空公司，自 2010 年以來，華航信用評等長期保持在「twBBB+」水準，此次調升至「twA-」，為辦理信評以來最佳結果，看好華航維持穩健成長動能。華航累計1-9月合併營收約 1,509.81 億元，年增 9.75 %，第三季單季營收 521 億元，累計前三季營收及單季表現均為歷年同期高點。華航積極布局航網發展，疫後陸續開闢宿霧、清邁、峴港、布拉格、西雅圖等航點，優先爭取高收益直飛客源，也看好中轉商機，充分利用五六航權，持續優化各航線產品，拓展營運版圖。同時樂觀迎接貨運市場，充分利用貨機及腹艙載貨，提升航班效益，並持續動態調整客、貨運營運配置，掌握利基市場。在企業永續治理方面，華航也持續展現領先地位，連續八年榮獲「臺灣高薪100指數」及「臺灣就業99指數」成分股，今年更第六度入選「臺灣永續指數」，並獲贈成分股企業專屬標章，顯現華航在永續發展與企業治理方面的努力，穩定邁向卓越。