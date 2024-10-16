我是廣告 請繼續往下閱讀

▲齊廷洹，11日受邀前往苗栗縣立圖書館演講，豈料徐姓女承辦人在開始前，「錯頻」傳訊給齊廷洹稱「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，當場氣憤離去。（圖／讀者提供）

拍攝紀錄片《看見台灣》名導齊柏林的兒子齊廷洹，11日受邀前往苗栗縣立圖書館演講，豈料徐姓女承辦人在開始前，「錯頻」傳訊給齊廷洹稱「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，當場氣憤離去。事發畫面也曝光，齊廷洹收到徐女訊息後，氣得轉身拿著包包走下台，承辦人徐女一路緊跟在後不斷道歉，不過齊廷洹完全不想回應，徑直離去。苗栗縣立圖書館11日下午舉辦「銀向樂活」樂齡講座活動，邀請齊廷洹以《從空中看台灣》為題進行演講，豈料齊廷洹在台上進行演講，播放影片約6分鐘後，趁空檔滑手機時突然看到徐姓承辦人傳送的Line訊息，發現徐姓承辦人傳line顯示「齊柏林導演的兒子30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」等諷刺字句，讓他氣得念出訊息內容，向在場觀眾致歉無法再進行演講，隨後離場。只見徐女衝上講台道歉，表示「抱歉，我是要傳給我同事，傳錯了。」但是齊廷洹仍然丟下鐘點費的信封，收型包包離開，徐女一路緊跟在後頭，不斷向他道歉。據了解，徐女是在教育處圖書資訊科任職，為約聘僱人員，為此徐女已提出辭呈，縣府評估認為不適任，已准予請辭。