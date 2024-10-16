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▲ 聽到李陣郁片場「淚腺失禁」，主持人李昇國也忍不住驚嘆詢問：「剛開始不是說他是T人（MBTI中的理性型人格）嗎？」（圖／스튜디오지니 YouTube）

▲ 申惠善在《致我的解離》中一人分飾兩角，講述因內心創傷而患上「解離性人格障礙」的新聞主播朱恩好（申惠善 飾）與前男友賢武（李陣郁 飾）之間互相治癒、重新靠近的故事。（圖／channel.ena.d IG）

由申惠善、李陣郁主演的韓劇《致我的解離》現正熱播中，治癒的「療傷系」劇情也在掀起韓劇迷的討論。日前為宣傳新劇而登上綜藝的申惠善、李陣郁兩位主演，也在節目中分享起拍攝《致我的解離》的幕後秘辛，申惠善還偷偷爆料，入戲太深的李陣郁竟然拍片拍到一半，直接在現場爆哭。申惠善、李陣郁與姜勳、趙慧珠近日一起登上韓國知名YouTuber李昇國（音譯）的個人綜藝《李昇國宣傳輔導中心（이승국의 홍보교습소）宣傳《致我的解離》。聊到拍攝花絮，申惠善意外曝光李陣郁在片場拍到「淚腺失禁」常常爆哭的故事，讓主持人驚嘆詢問：「剛開始不是說他是T人（MBTI中的理性型人格）嗎？」申惠善也接著補充，在片場的李陣郁是完全的F人（MBTI中的感受型人格），即使是在不需要哭的戲份中，他也常常盈滿淚水，兩人只要對是3秒以上，李陣郁就會忍不住飆淚。被揭老底的李陣郁也相當害羞，尷尬解釋：「眼淚可以理解為很多種，不是只有在難過的時候會哭！」溫暖又治癒的《致我的解離》講述因內心創傷而患上「解離性人格障礙」的新聞主播朱恩好（申惠善 飾）與前男友賢武（李陣郁 飾）之間互相治癒、兩顆破碎的心重新靠近的故事。申惠善在劇中一人分飾兩角，從全新的視角演繹解離性認同障礙這項疾病，雖然整部作品以愛情為主軸，但故事中每一位角色之間溫暖人心的故事，也讓眾多螢幕前的觀眾潸然淚下，短短12集的影集就直接創下4.117%的超高收視收視率。