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針對國台辦批評總統賴清德企圖把「中華民國台獨化」，雙十文告是一篇更具危害性、破壞性的「台獨自白」等，民進黨中國部今（16）日反擊，中共的批評與對台主張，不僅悖離事實、超乎常理，更是漠視民主、違背民意，才是真正的「極權怪談」，而前總統馬英九近日與中共一搭一唱、傷害中華民國台灣主權，只會被台灣主流民意唾棄。民進黨中國部在臉書表示，解放軍雖然已經結束對台軍演，但國台辦不願稍停，又批評總統賴清德國慶演說是「新兩國論」、「台獨新謬論」、「割裂兩岸歷史聯結，掏空一個中國內涵，企圖把『中華民國台獨化』」等，相關說法不但完全違反現實，更是將中國無理蠻橫的態度展露無遺，就是一個「麻煩製造者」。「中共的對台主張才是極權怪談!」民進黨中國部表示，中國不僅將「中華民國」與「台獨」劃上等號，更再次暴露其「將中華民國視作非法」、「把台灣香港化」的錯誤思維，可是中華民國與中華人民共和國互不隸屬就是兩岸現實，台灣主流民意不接受中共所謂的「一中原則」與「九二共識」；中共的批評與對台主張，不僅悖離事實、超乎常理，更是漠視民主、違背民意，才是真正的「極權怪談」。民進黨中國部提到，台灣不是中國的一部分、中華人民共和國無權代表台灣人民都是國際現實與兩岸現狀，但中國卻利用各式手段威脅台灣安全、破壞區域和平，更妄想藉「環台軍演」與「懲獨22條」等手段逼台灣人接受沒有中華民國存在空間的「九二共識」；中共想藉強權手段取代真理、扭曲現實、改變歷史，再次證明自己就是對世界和平穩定的最大威脅。民進黨中國部表示，賴清德的國慶演說受到國際民主陣營的肯定，也認為中國沒有藉口對台軍演，但中國卻仍不顧外界觀感，一意孤行地發動「聯合利劍- 2024B」軍演，顯示中共根本與「和平共榮」的普世價值無法相容，意圖挑戰與改變國際秩序，才是威脅和平的「麻煩製造者」。民進黨中國部呼籲，中國政府應放棄違背國際現實、台灣民意與普世價值的無理主張，正視中華民國台灣存在的事實，務實面對與處理兩岸關係，體會賴清德的善意，以及台灣主流民意，儘早與台灣民選合法政府展開對話，讓兩岸能有序交流、共同維護台海和平穩定，中共這些睜眼說瞎話的「極權怪談」以及恫嚇挑釁都不可能得逞。民進黨中國部提到，面對中共的文攻武嚇，此時最不應該的就是去附和中共主張、惡意扭曲賴清德談話內容，如前總統馬英九之流近日的發言，不但與中共言論如出一徹，更被「人民日報」等官媒高調刊登，完全成了中共的棋子，這種與中共一搭一唱、傷害中華民國台灣主權的行為，只會被台灣主流民意唾棄。