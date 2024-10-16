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▲文藻外語大學「原民文化週」系列活動，今年以「魯凱慶豐收」為主題。（圖／文藻外語大學提供）

文藻外語大學原住民族學生資源中心於今（16）日舉辦「原民文化週」系列活動，今年以「魯凱慶豐收」為主題，讓師生深入體驗魯凱族的豐收喜悅與文化底蘊。開幕式中，由文藻原住民族學生資源中心志工團帶來魯凱族傳統舞蹈表演，其中包括象徵人與自然和諧的「播種舞」、讚頌女性美德與純潔的「百合花之舞」、展現勇士英勇精神的「勇士舞」，以及象徵部落團結的「圍舞」。藉由舞蹈展現魯凱族對天地、社會、家庭和個人價值觀的深刻表達。原民會魯凱族群委員何忠勇致詞時表示，很高興看到文藻原民文化週以魯凱族文化為題，他勉勵文藻學生持續傳承原住民文化。自文藻畢業的高雄市原住民事務委員會主委洪羽珊（阿布斯）致詞時表示，她曾在文藻就讀五專德文科以及二技英文系共計七年，度過她人生最重要的階段。洪羽珊鼓勵學弟妹把握在校學習，讓文藻原住民學生的外語優勢被外界看見。文藻外大副校長林楚雄致詞時表示，文藻原資中心成立至今剛好滿7年，文藻原民生人數約佔目前文藻學生人數2.5％。感謝原住民族學生資源中心用心規劃原民文化週活動，除了有原住民傳統舞蹈表演，還有原住民文化講座、美食及特產、以及手工文創藝品體驗。希望藉此促進不同族群間的欣賞與尊重，以及跨文化間的交流、融合，進而達到相互包容及尊重，讓多元的社會更加的和諧。