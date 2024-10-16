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歐美時尚圈知名設計師 Rick Owens 以暗黑美學、前衛設計聞名，近期他與妻子、友人等前往中國參加品牌活動，在前往北京紫禁城觀光的行程當中，卻遭當地警衛以服裝穿著打扮「不正常」為由驅離，要求卸妝、換回「正常服飾」再回來，一行人最終決定直接離開，並在事後發文稱「感到被羞辱、不被當人看」意外掀起討論。美國設計師 Rick Owens 日前在北京進行新書簽書會，活動結束後與妻子Michele Lamy、加拿大品牌「Matières Fécales」設計師雙人組 Hannah Rose Dalton和Steven Raj Bhaskaran 共同前往北京觀光，一行人造型打扮風格傾向暗黑、奇異和異形美學，一路上也與不少中國粉絲互動合照，但到了紫禁城卻被現場警衛勸離，還告訴他們最好「換回正常服裝再回來」。「Matières fécales」也透過Instagram 限時動態紀錄下遭勸離的過程，並表示自己一行人「因穿著打扮被羞辱」在紫禁城遭驅離，她稱服裝造型對他們來說不只是一身打扮而已，而是展現自我認同的表現，「我們的核心價值是自由表達，即使這代表會在某些場所受到不公正對待，我們也不會因此選擇妥協。」儘管目前相關影音和文章已經被全數刪掉，但這一系列發文已經在IG、微博與X上掀起不少網友熱烈討論，有中國網友諷刺他們是「提早過萬聖節」、「稀奇古怪」，也有人認為各個場合本該就有適合的服裝，但也有另一派網友反對這個說法，強調人們應有自我表達以及穿衣自由，不該只是因為這樣就將他們驅離現場。