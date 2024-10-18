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▲小S徐熙娣入圍綜藝節目主持人獎。（圖／小姐不熙娣）

▲吳姍儒（左）和吳宗憲（右）因《小明星大跟班》入圍本屆金鐘獎。（圖／吳姍儒 Sandy Wu 臉書）

▲陳漢典（左）、吳宗憲（中）、Lulu（右）因《綜藝大熱門》入圍金鐘獎。（圖／綜藝大熱門 臉書）

▲巴鈺（左）、曾國城（右）因《女王大人》入圍金鐘獎。（圖／女王大人 臉書）

▲許效舜（左）、苗可麗（中）、澎恰恰（右）因《超級夜總會》入圍金鐘獎。（圖／超級夜總會 臉書）

在第59屆金鐘獎綜藝節目主持人獎的競爭中，吳宗憲和小S這兩位資深主持人再度成為焦點。此次，他們將分別帶領不同節目角逐這一獎項，吳宗憲憑藉《綜藝大熱門》和《小明星大跟班》雙料入圍，而小S則與派翠克合作主持的《小姐不熙娣》首次入圍。曾國城和巴鈺的《女王大人》，以及澎恰恰、許效舜和苗可麗共同主持的《超級夜總會》也都成功入圍 。《小姐不熙娣》由小S（徐熙娣）與派翠克聯手主持，憑藉小S的犀利幽默和派翠克的自然默契，節目一路引發話題。派翠克坦言：「從小S身上學到了留白的重要性！」兩人的搭配讓《小姐不熙娣》不僅笑聲不斷，更以輕鬆、直接的對話風格迅速累積忠實粉絲。首次合作即入圍金鐘，兩人期待在金鐘夜上再度給觀眾帶來驚喜和歡樂。吳宗憲與女兒Sandy憑藉《小明星大跟班》入圍，再度證明父女搭檔的火花無人能敵。吳宗憲用幽默風趣的方式引導話題，Sandy則在一旁活潑吐槽，兩人的默契和自然互動受到觀眾熱烈歡迎。這次入圍讓他們在綜藝界的地位更加穩固，也為金鐘增添了家庭親情的溫度，吳宗憲表示對於入圍深感榮幸，期待能夠再度捧回獎盃 。吳宗憲搭檔陳漢典、Lulu黃路梓茵再次以《綜藝大熱門》入圍金鐘獎，三人展現出截然不同的主持風格，吳宗憲搞笑帶動全場，Lulu則加入女性觀點，而陳漢典的模仿讓人笑破肚皮。節目以無厘頭的遊戲和即興挑戰為特色，成為觀眾心中的熱門綜藝。對於再次入圍金鐘，吳宗憲感到非常榮耀，並希望三人能夠攜手奪得殊榮 。《女王大人》由曾國城與巴鈺主持，以輕鬆愉快的風格為觀眾帶來許多歡笑。兩人之間的默契讓節目更加順暢，巴鈺表示：「我們希望通過綜藝節目呈現出更多元的內容！」這對搭檔既幽默又有深度，成功將節目推向更高的水平。曾國城坦言，每次錄製都是一次全新的體驗，他們希望通過《女王大人》為觀眾帶來不一樣的綜藝享受。《超級夜總會》由澎恰恰、許效舜和苗可麗主持，節目以本土鄉土特色深受觀眾喜愛。三位主持人把節目打造成帶有濃厚台灣風情的娛樂盛宴，讓觀眾體驗到親切又樸實的節目氛圍。澎恰恰表示，這次入圍讓他深感鼓舞，苗可麗則感謝支持的粉絲，她說：「我們會繼續帶給大家笑聲，這是我們的使命！」三人充滿活力的搭配讓人充滿期待。