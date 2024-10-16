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太誇張！斯里蘭卡航空（SriLankan Airlines）近日一架從雪梨（Sydney）飛往可倫坡（Colombo）的長程航班，在飛機飛行途中男機長與女副機長不知何故發生爭執，結果，機長竟趁副機長去廁所時，將駕駛艙反鎖不讓副機長進入，嚴重違反了飛安相關規定，斯里蘭卡航空已將該機長停職，並稱正以最嚴肅的態度就本案展開調查。綜合外媒報導，斯里蘭卡航空UL607航班於9月21號，從雪梨起飛前往可倫坡，全程預計超過10小時。而途中機長與副機長不知何故發生爭執，副機長起身去上廁所，回來時卻發現駕駛艙被機長從內反鎖，無法進入。機長這樣的行為嚴重違反規定，因為在這段期間他成為全機上唯一能夠控制飛機的人，帶來了極大的安全隱患。眼見機長遲遲不願開門，一名資深空服員不得不介入調停，利用飛機上的通訊系統，從外喊話要機長開門，才讓這場空中風波落幕。雖然慶幸這次意外沒有造成任何實質後果，但是事態曝光後，斯里蘭卡航空立即將該機長停飛，令其等待接受調查。斯里蘭卡航空表示，考慮到此類行為所帶來的風險，尤其是涉及高級機組人員，將以最嚴肅的態度對待此事。斯里蘭卡航空強調，班機飛行期間遵守相關規定對於確保乘客和機組人員的安全至關重要，尤其是在長途飛行期間。