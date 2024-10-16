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▲摩瑟水晶戴著桂冠而來，今起在台中大遠百舉辦「永恆傳說」特展，吸引大批典藏家參觀「淘寶」。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.16)

▲摩瑟水晶「永恆傳說」特展，今日在台中大遠百登場。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.16)

去年被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄的捷克摩瑟水晶，今日戴著桂冠而來，在台中大遠百舉辦「永恆傳說」特展，展出14件大師級且全球限量作品。特展開幕式中，捷克藝術水晶雕刻大師史沃博達親自解說水晶藝術之美，讓典藏家收藏意願高漲。據說昨天佈展時，一件高達500萬大師作品，即被藏家迫不及待下訂。國裕公司執行董事欒慎寰表示，摩瑟水晶獲得國際組織與法國國家級榮耀認可，成為國際罕見的頂級水晶品牌。今年是摩瑟輝煌年，摩瑟吹製水晶大師斯德涅克．德羅布尼榮獲法國「藝術與文學騎士動章」，他是捷克首位以傑出的水晶吹製技藝贏得騎士勳章的大師，也是摩瑟繼2020年雷瑟大師之後，第二位大師獲此榮銜。欒慎寰說，摩瑟是個集輝煌於一身的水晶品牌，此次戴著桂冠來台舉辦特展，由於水晶工藝創作不易，特秉持精緻量稀原則開展，台中場只展出14件，卻是件件都是大師級作品，包括由雷瑟大師、史沃博達大師及賽林格大師，三人聯袂創作具有壓軸份量的《水土交融》水晶版本外，三人也各有發揮，史沃博達創作全球限量的《風雨同濟》、《黎明女神》成為展場聚焦點，在台北場展出時，藏家爭相收藏。另雷瑟大師專注的態度，展現了法國「藝術與文學騎士勳章」得主的榮耀，雷瑟的新作《春之頌》，以及賽林格的《岩間聖母》、《維納斯之美》的沉穩寧靜姿態，為每件作品注入美感，皆是此次的重頭戲。摩瑟藝術總監楊・波杰克去年以《藍色迷惑》在捷克設計大展得獎後，2024年再度獲得EDIDA(ELLE國際裝飾設計獎)評審團的年度室內裝飾獎，並獻上他的獲獎系列作品《林間精靈》。他與2024年6月獲法國「藝術與文學騎士勳章」的水晶吹塑大師茲德涅克‧德羅布尼大師共同創作的《時代之光》，有雙大師的簽名及限量編號。這兩個系列都洋溢精緻的現代風格，而展現摩瑟反映潮流的時代精神，將讓收藏家們為之驚艷。