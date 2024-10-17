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▲康妮尼爾森扮演的公主，再度回歸《神鬼戰士II》，讓人好奇有何新的遭遇。（圖／UIP提供）

▲奧斯卡影帝丹佐華盛頓在《神鬼戰士II》的角色很有玄機，令人期待他的演出。（圖／UIP提供）

▲《神鬼戰士II》仍具有氣勢磅礡的大場面，是秋冬備受矚目的大片。（圖／UIP提供）

觀眾期待多時、和首集相隔超過20年的《神鬼戰士II》，男主角的驚人身世隨著最新預告片公開後揭露，竟是上一集羅素克洛扮演的羅馬大將軍之子，究竟大將軍和羅馬公主怎麼會有這位私生子？堪稱續集情節一大關鍵。扮演新一代男主角的保羅麥斯卡不但是文青眼中的男神，也曾經與安潔莉娜裘莉和親生大女兒希蘿一起晚餐約會，差點被誤會是裘莉的最新感情對象，魅力無法擋。《神鬼戰士》是21世紀的古裝史詩鉅片代表，當年不但擊退《臥虎藏龍》成為奧斯卡最佳影片，也讓羅素克洛登上影帝寶座，至今還讓觀眾懷念不已，只是他飾演的大將軍在影片結束時已經死去，下一集當然得由別的角色接棒，外界本來只知道續集的主角是前集中公主康妮尼爾森的兒子長大以後版本，哪知道預告直接點破出他其實公主和大將軍的兒子，讓影迷更好其他們之前曾有過何種愛恨糾葛？英國巨導雷利史考特拍攝《神鬼戰士II》比首集更加大手筆，競技場中的戰鬥場面還加入了恐怖的猛獸，對於戰士們的性命造成更大威脅，同時還有首集沒出現的大型海戰畫面。他表示根據考證，片中的大場面都是真的曾出現在古羅馬時代，沒有誇大。而角色之間的恩怨情仇，比首集還要複雜，給演員們寬廣的發揮空間，這一集才加入的奧斯卡影帝丹佐華盛頓，扮演的不再是光明磊落的英雄，而是老謀深算的野心家，將令觀眾耳目一新。至於還不滿30歲的保羅麥斯卡，曾以《日麗》入圍奧斯卡影帝，早就是文青觀眾心目中的實力派男神。他是在新冠肺炎疫情爆發的第一年，因為主演超大尺度的迷你影集《正常人》而崛起，他與女主角黛西艾德加瓊斯都有正面全裸露點的鏡頭，播出後除了引發熱烈討論，也讓他瞬間成為英倫觀眾眼中的性感象徵，更抓住了裘莉女兒希蘿的目光，裘莉才會安排他們一起餐敘，並不是彼此真的有交往之意，卻也讓他的知名度再往上翻。藉由《神鬼戰士II》，保羅麥斯卡有望從文青偶像變成商業大片的紅牌小生，就看片子上映後，觀眾喜不喜歡他的演出。這部備受矚目的巨片，台灣將在11月14日(星期四)起，搶先美國一週上映。