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▲全鐘瑞（右）與韓韶禧私交甚密，近日有細心的影迷發現，全鐘瑞為數不多的關注名單中，關注的一個C開頭的私人帳號，帳號也被挖出是頻頻攻擊惠利的酸民。（圖／wjswhdtj94 IG）

▲今年3月韓韶禧（右）認愛演員柳俊烈（中），卻被爆出疑似插足柳俊烈、李惠利（左）的戀情才導致2人分手，也讓韓韶禧的形象大傷。（圖／惠利、柳俊烈、韓韶禧IG）

韓國女星韓韶禧早在2020年憑藉韓劇《夫妻的世界》爆紅，在劇中清純出色的外型也讓她被韓國人稱為「韓國最美小三」。不過今年3月，韓韶禧卻真的捲入「小三」的風波中，她疑似插足男演員柳俊烈與女星惠利的戀情，也引起外界抨擊，不過不到2週的時間，這段「短命戀」就在輿論的壓力下以分手收場。風波過去半年之久，沒想到近日卻有網友發現，韓韶禧的圈內好友全鐘瑞，在社群平台上追蹤了一個頻繁攻擊惠利的帳號，該帳號也與韓韶禧有著不少共通點，讓不少網友猜測就是韓韶禧的私人小帳。深怕小三風波重演的經紀公司今（16）日稍早也緊急出面回應。女演員全鐘瑞與韓韶禧因戲結緣，同齡的兩人迅速發展成私交甚密的好友，除了時常一起出遊外，IG的公開帳號中也互相關注。不過近日卻有細心的影迷發現，全鐘瑞為數不多的關注名單中，其中一個C開頭的私人帳號，突兀的夾在一群演員的公開帳號裡。而這個「C開頭」的帳號也被挖出是頻頻攻擊惠利的酸民，每當對方發文，這個帳號都會到底下出言嘲諷。該帳號曝光後，不少韓國網友繼續深扒，發現韓韶禧的造型師也關注這個帳號，帳號的頭像不僅與韓韶禧不久前在社群平台上上傳的土星圖片一樣，創建時間也正好是爆出她插足柳俊烈、惠利戀情的3月，讓不少網友開始懷疑，該帳號正是韓韶禧的私人小帳。眼見謠言越傳越廣，韓韶禧的所屬經紀公司9Ato娛樂在今日中午也連忙發表聲明，直接表示：「該帳號並非韓韶禧的分身帳號」極力撇清該帳號與韓韶禧的關係，而全鐘瑞經紀公司ANDMARQ娛樂則是迴避該問題，稱難以確認藝人私生活的狀況，此外，目前該帳號已註銷。