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▲入圍金鐘59的Sandy（左），看《萌寵明星粗乃玩》中嘉賓的約會環節，直呼就像真的在約會。（圖／TVBS 提供）

▲《萌寵明星粗乃玩》中低情商的嘉賓，讓在觀察室的阿本（中）、Sandy（右）都十分無語。（圖／TVBS 提供）

即將主持第59屆金鐘獎的Sandy吳姍儒，主持的素人戀綜節目《萌寵明星粗乃玩》第四季火熱播出中，節目情感線錯綜複雜，連Sandy都忍不住驚呼「事情大條了」，而嘉賓張瑞夫與凱玲的曖昧之情剪不斷理還亂，不但觀眾無法預測發展，連同樣和凱玲約會過的男嘉賓們，明明該是情敵的立場，卻都為了想釐清凱玲的心意，陷入超真摯討論。上週經歷主持人Sandy和曾沛慈的真心話時間，嘉賓淚訴過往感情創傷，全網也投入感情跟著淚崩，網友們紛紛表示這是第一次因戀愛綜藝感動到哭，並激動地留言期待下一集，而節目中嘉賓們本周再度挑選心儀對象，由愛神指定的全新約會安排，驚人結果出乎意料，連主持人Sandy都直呼：「事情大條了，太多條感情線要釐清！」Sandy認證的「百搭款」張瑞夫與十分受歡迎的「宇宙發電機」凱玲展開初次約會，凱玲淘氣任性的一面讓張瑞夫難以抵擋，兩人在農場的親密互動讓Sandy驚嘆：「這是真的在約會！」嘉賓間的情感進展越來越錯綜複雜，同樣和凱玲約會過的張瑞夫和博雄對凱玲的行為陷入困惑，明明是情敵，但在房間裡十分真摯地討論，Sandy看了笑說他們認真討論的模樣顯得「超可愛」。另一邊，曾數度惹怒Sandy的亦凱，再度因為情商不足引發爭議，在和珮恩約會途中車輛沒電時，亦凱竟開始在車裡開始碎念：「羅東有什麼問題，我的車到這裡已經沒電兩次了！」將問題歸咎於地點的言論，讓在場的阿本和Sandy都覺得無語，Sandy直言這正是考驗男生情商的時刻，認為亦凱就算不知道該怎麼解決問題，也應該試著用幽默或安撫的方式應對。