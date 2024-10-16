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新北校園割頸命案震驚社會，9月底判決出爐，法官判處涉案郭姓少年9年、林姓少女8年。對此，被害人父親楊爸今（16）日透過議員石一佑協助，發佈聲明「楊爸給司法的一封信」，並在聲明中表示，殺人明顯時是良心已泯，為何法官還是覺得可以原諒？楊爸先是感謝媒體朋友，願意仗義直言，刊登他心聲，也感謝他們全家的好朋友石一佑議員，一直陪伴他們，是他們的依靠。司法天平失衡，已完全偏向加害者！司法已死！楊爸聲明全文內容如下：1、當初第一次開庭時，尊敬的法官對我們受害家屬説，她感同身受，當時期盼這位法官能夠真正了解我們的痛，可以給予兇手應有的懲罰，結果卻是法官對於加害者的滿滿的關愛不捨！2、加害者的原生家庭問題及家庭教育不彰是我們造成的嗎？是冰凍三尺非一之日寒的教育造成，更不是我們受害者造成的，憑什麼因為原生家庭的問題及家庭教育不彰來減刑？3、未滿十八歲，依照刑法是“得”減刑，並不是“必”減刑，殺人兇手片刻之間連刺七刀，刀刀致命，手段兇殘，這種人還可以再減刑？少事法給予優沃的處遇環境［陽明學校］，再者年紀小就可以胡亂殺人後，談減刑已違反少事法本質，且當有一方為此逝去生命時少事法應以生命為重，而非公然保護非法！法官難道不怕以後會有更多受害者嗎？4、法院認證已知悉暑假郭生即有帶刀遊蕩之情事，事發前郭生少保官竟未曾通知學校，也未做其他動作，僅口頭勸告，難道少保官認為郭生帶刀去學校符合行政處遇的條件無需通知？顯然此舉也讓我們的校園安全蕩然無存！5、犯後短時間的覺察反省，也可以減刑？我們的法律是在教殺人被抓後故意表現出有反省，就可以減刑，有什麼科學依據提供，或只是為了脫罪就可以減刑嗎？少年法庭過去15 年教育瞬間全無意義，今天唔談幾日馬上悔悟，其用心明顯在減刑，殺人明顯時是良心已泯，為何法官還是覺得可以原諒？6、犯案後再來看個心理醫生是否再來個減刑？現在二嫌都開始在看醫師，為了減刑無所不用其極！7、林生犯後一直不承認有共犯行為？為何刑期較輕？8、殺人罪可以共同分擔嗎？難道法官在告訴我們以後要殺人記得找多一點人來！這樣可以分擔刑責！9、二人在法院均無「有期徒刑」之紀錄！少事法保護，二人多次的行政處遇都是保護管束，仍不知悔改，可說塗銷紀錄可以完全抹滅之前眾多的惡行！法官縱放、司法溺愛鑄成大錯。司法說要行政輔導先行，難道他們在第一次霸凌及暴力行為時司法沒給機會嗎？答案是“有”！結果就是學習到用惡毒手法殺人且至今仍不坦承殺人，但證據確鑿，為了減刑裝哭、裝無辜，在學校多少同學都怕他們，其智能膽識都高於一般學生甚至於大人！愛的教育很明顯在他們身上沒用，司法院完全愛錯方向，不想讓所有少年失去機會，但這兩個不好好反省、珍惜機會！這樣的人沒資格再擁有減刑資格。楊爸表示，犯罪行為人總會用千萬個理由來逃避罪責，我們的法官也一直替他們找減刑條例，希望他們能夠真正改過，但是這些人的再犯率是多少？根據統計是一半以上！楊爸質疑，法官不知道嗎？他一直強調小錯可以原諒，大錯不可原諒，否則將會有更多人會跟他們一樣！原生家庭和家庭教育不彰是政府的問題，表示政府沒有積極介入才會有這些問題！所以他認為不能做為減刑的理由！如此判決只會讓社會問題會更嚴重，沒有相對應的處遇及教化是沒有意義的。楊爸表示，法律是用來維護所有人的生命、財產、自由及人權，不能因犯罪行為人違反規定還要替他們考慮人權及自由，否則整個社會安全網將無法有效保護社會大眾，校園安全更是會陷入不可控的私刑場，因為法律會無條件保護凶殘之人即便「兇手刀刀致命，不留餘地」。楊爸強調，如果開此先例讓校園大亂，少事法原先想保護之美意變成比凶狠就好，有少事法保護刑安嗎？相信這不是社會大眾希望看到的。