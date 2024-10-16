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▲Jennie推出新歌〈Mantra〉，連換5套衣服，連夥伴Jisoo、Rosé都發文激讚好友又美又酷。（圖／JENNIE YouTube）

▲Jennie拍MV站在跑車，被網友說「好像張婷婷。」（圖／JENNIE IG、張婷婷IG）

南韓女天團BLACKPINK成員Jennie近日推出新歌〈Mantra〉，她的MV推出不到一個禮拜，觀看次數就超過3千萬，MV中超火辣的打扮讓不少粉絲看了都大噴鼻血，其中一套就是上半身只有黑色BRA搭配小披肩，下半身則是超低腰迷你裙，露出大片肌膚超級養眼，身後的「銀行招牌」也讓粉絲驚呼「是在台灣拍的嗎？」不過另外也有幾幕是她站在跑車前面的畫面，有網友驚覺「好像有點像張婷婷？」Jennie在MV中連換5套衣服，有可愛、氣質、性感的風格，展項出她的驚人魅力，其中有一幕是她只穿著黑色BRA搭配小披肩，下半身則是超低腰的迷你裙，露出纖細小蠻腰以及修長細直的美腿，站在跑車前方扭動身體，看起來相當性感又魅惑。由於她先前在直播中透露，自己在〈Mantra〉MV中最喜歡這透穿搭，所以事後也將直拍放到IG上。畫面曝光後隨即引起討論，不少網友注意到她身後大樓有銀行招牌，驚呼「該不會是在台灣拍的吧？」不過Jennie先前就曾透露，這整支MV都是在美國拍的，因此有網友解答，MV中的該間銀行應該是位在美國的分行。另外，threads上也有網友討論，認為看到Jennie這次的造型，身後放了一輛跑車，「真的是讓我夢回2012年張婷婷剛出道的高光時刻。」還有人說，「怎麼辦？好像真的越看越像婷婷」。不過仍有人大讚，「珍妮女王這套看起來太火辣了」、「她真的每次都讓我覺得好驚豔！」先前BLACKPINK來台灣開演唱會時，Jennie綁著雙馬尾登台，本來模樣看起來非常可愛，不過不小心被粉絲捕捉到瞬間畫面，看到Jennie的臉有些變形，粉絲事後將照片發到IG上，並認錯說「不小心把珍妮拍成肖貪婷（張婷婷）」，不過下秒又笑虧說，「真的不是婷婷嗎？」「相似度99.99%！」讓不少粉絲看了笑翻。