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▲以實際行動響應，犀牛盾與臺美法非營利組織啟動公益聯名計畫，該系列部分所得將用以支持當地 LGBTQIA+社群。（圖／品牌提供）

▲犀牛盾攜手妮妃雅聯名共創設計系列，以極具特色表演風格結合臺灣在地元素，鼓勵人人勇於展現真實自我。 （圖／品牌提供）

第22屆台灣同志遊行將於10月26日登場盛大登場，今年遊行以「共融」為主題，與往年一樣自台北市政府前廣場分為南北路線、6色彩虹大隊出發，其中拿下美國《魯保羅變裝皇后秀》第16季冠軍的台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）也將登上犀牛盾 RhinoShield 品牌花車，與瘋家姊妹們一同盛裝演出。今年同志遊行以「邁向共融，交織共生」（Embrace Inclusion）為主題，呼籲在意識到多元的社群存在之後，更要將平等的精神實踐於生活當中，真實聆聽並理解每個人的需要，並與多元的社群攜手翻轉不公平的體制；遊行共分紅、橙、黃、綠、藍、紫，共6大車隊，其中紫色車隊由本土變裝皇后品牌「TWeen 灣島皇后」領銜出發，這也是台灣同遊首度以變裝皇后列為頭車帶隊。防護配件領導品牌犀牛盾 RhinoShield 今年也與主辦單位臺灣彩虹公民行動協會合作，推出兩款期間限定聯名手機殼，其中一款以今年主視覺為設計，以細胞怪獸象徵獨一無二的個體，並以相互交疊象徵彼此交織共生的意涵；另一款則為PRIDE聯名倡議系列臺灣款，以彩虹蛋糕為設計概念，蛋糕上搭臺灣形狀餅乾及進步旗，象徵臺灣將邁向多元共融的社會。今年剛拿下《魯保羅變裝皇后秀》冠軍、前往法國巴黎登上文化奧運舞台演出的變裝皇后妮妃雅 Nymphia Wind 也以兼具表演藝術家與服裝設計師多元身份，與犀牛盾首度跨界合作推出聯名共創手機殼與配件系列，預計於10月26日臺灣同志遊行當天登上犀牛盾品牌花車，擔任 Changemaker 活動大使與瘋家姊妹們一同盛裝演出，倡議勇於展現自我、無懼偏見的力量與力行其對多元平權的堅定支持。此次妮妃雅也和擅長將臺灣傳統文化與與當代風格做接軌的劇場服裝設計師好友李育昇一同設計登台花車遊行的服裝，造型搭配亮點更採用犀牛盾的單一材料回收手機殼打碎再造製成，待遊行結束後還能重返循環生命週期，展現多元價值的同時，也完美呼應品牌對資源循環的永續行動承諾。活動當日，妮妃雅也將現身犀牛盾品牌空間舉辦粉絲見面會，與蕉徒與幸運粉絲近距離互動與交流。犀牛盾長年支持全球多元社群，除了持續建構出多元的聯名 IP、原創設計圖款以及客製化設計平台，以讓使用者能夠透過手機配件展現個人風格。今年除參加遊行、與妮妃雅推出聯名手機殼，更將臺北西門門市於驕傲月期間打造為「驕傲主題門市」，邀請每一個獨特而美麗的的你一起展現個人風格，同時也擴大支持與倡議力度與美國 It Gets Better、法國 Fondation Le Refuge 以及臺灣同志遊行推出聯名倡議手機殼，期望透過實際行動與平權組織共同倡議並以實際行動支持。即日起至10月27日，凡購買犀牛盾「PRIDE 相關指定系列、犀牛盾原創設計全系列與客製化設計商品」享8折優惠，讓消費者透過個性化風格配件在日常生活中展現多元價值認同。此外，11月10日前犀牛盾位於西門紅樓周邊的直營店更限時化身「驕傲主題門市」，而攜帶犀牛盾舊手機殼至品牌全臺直營門市參與 RHINOLOOP 回收循環計畫，即可享100元折扣優惠，共同為保護環境的永續行動盡一份心力。• 遊行出發時間：10 月 26 日預計於 14:00 出發• 犀牛盾遊行路線：南路線（紫色大隊）• 品牌空間開放時間：10 月 26 日 12:00-18:00• 品牌空間位置： A1 （彩虹跑道前）犀牛盾直營門市均為 LGBTQIA+友善空間，期待為每個人帶來具包容性的安心體驗，提供一個自在的環境挑選屬於自己的設計圖款與科技配件。在驕傲月期間，犀牛盾臺北西門直營門市更打造為「驕傲主題門市」，期望能與每個人共同享受自我的獨特風格。• 門市地址： 台北市萬華區峨眉街 43 號 1 樓• 限定期間：即日起至 2024 年 11 月 10 日• 營業時間：12:00 - 22:00