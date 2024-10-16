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▲白種元在節目中矇眼試吃的畫面，被自家員工惡搞，連餐廳招牌都被矇上塑膠布。（圖／Netflix、Threads）

Netflix超夯綜藝實境秀《黑白大廚：料理階級之戰》，近期在全球掀起話題，其中2名評審白種元和安成宰矇眼試吃料理的橋段，更是在網路上掀起模仿潮，日前還有台灣網友發現，白種元旗下的餐廳也自家員工被「惡搞」，招牌被矇上黑色塑膠布，神還原節目中的場景，讓路過的民眾笑翻，讓總公司無奈表示：「算了吧！隨便你們啦！」讓網友笑到不行。在韓國被譽為「國民廚神」的白種元，在韓國有多家餐廳分店，不過近期疑似因為《黑白大廚》實在太夯，不少民眾發現許多店外印有白種元人型招牌的餐廳，有多個招牌都遭到惡搞，自家員工將白種元的雙眼矇上黑色塑膠布，以致敬《黑白大廚》，讓許多民眾都笑翻。畫面曝光後更是在網路上造成轟動，被瘋狂轉發，對此有知情網友透露，總公司後續有打電話要求員工將塑膠布撤下，不過該舉卻已經成為話題，讓總公司只好無奈表示：「算了吧！隨便你們啦！」讓網友笑到不行。而消息曝光後，不少觀眾也笑稱是另類行銷：「哈哈哈！這創意真棒」、「為什麼要拿下來啊？害我都想進去吃了」、「這想法很棒啊！我快笑死了」、「只用10元的黑色塑膠袋，就有滿滿話題」、「白大叔看到一定會笑死」、「真的有傳承到老闆的行銷呢」、「沒看過節目的人，還以為出事了！」