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▲像「紫金山-阿特拉斯彗星」這樣接近地球、明亮肉眼可見的彗星十分難得。（圖／美聯社／達志影像）

C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」近日通過距離地球最近的近地點，且它亮度足夠明亮，只要觀測地天候允許，在10月16日至10月20日這段期間，無論北半球南半球都能看到，甚至到10月底都有機會一睹彗星蹤跡。更難得的是，本週四（17日）將伴隨今年最大的「超級月亮」，滿月與彗星同場爭輝，NASA專家表示，雖然超級月亮的亮度可能會稍微洗掉彗星尾巴，但仍然值得一看。根據《美聯社》報導，本週四的「超級月亮」是今年第3次、也是最大的一次。而在宇宙命運的某種巧合聚散中，「紫金山-阿特拉斯彗星」也正好在此時讓全球天文迷為之傾倒。NASA專家庫克（Bill Cooke）表示，月光可能會稍微洗掉彗星尾巴，但在日落後依舊值得民眾把握機會觀賞彗星伴隨超級月亮的雙重奇景。庫克認為，大部分的天文學家對超級月亮不會太感冒，因為它的亮度會對其他觀測工作造成妨礙，即便這次適逢與彗星相互輝映，「仍讓我們難以湧現浪漫與詩意」。《美聯社》報導也提醒民眾，超級月亮在11月還會有，雖然沒有本週四那麼大，而錯過彗星可能就再也沒機會。超級月亮是指月亮在滿月時，位於近地點附近的情況，此時月亮看起來感覺上可能會比較大，雖然肉眼未必能察覺差異，更明顯的變化是亮度較亮。「紫金山-阿特拉斯彗星」於去年先後被中國紫金山天文台與ATLAS南非天文台通報發現，因此命名為C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」。它來自冥王星之外，假設沒有在太空飛行中燃燒殆盡，下次接近地球約在8萬年之後。大多數彗星離地球太遠、離太陽太近，像「紫金山-阿特拉斯彗星」這樣接近地球、明亮肉眼可見的十分難得。