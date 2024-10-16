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總獎金台幣110萬元的ThreeBond明安挑戰賽，今（16）日在台南的南一高爾夫鄉村俱樂部進行最後一回合決賽，去年冠軍蘇晉弘（當時是業餘身份）穩定出擊，在最後一洞保帕成功，打出71桿，以兩回合總桿低於標準桿三桿的141桿，成功衛冕及獎金25萬元，這是他今年在ThreeBond 挑戰巡迴賽的第四冠。蘇晉弘今年已贏得六月ThreeBond仰德挑戰賽大崗山站丶七月ThreeBond仰德挑戰賽新豐站丶八月的頂粵吉品挑戰賽在台中清泉崗，共三場冠軍，今天再添一冠。他表示，很開心拿下今年球季挑戰巡迴賽的第四勝，也想起事隔10年後，首次再來南一球場比賽，那時他才12歲，參加男C組的比賽，兒時記憶歷歷在目。此次轉職業後首度參加在此舉辦的挑戰賽，球場依然頗具難度。他也提及，此次爭冠與前三場搶冠特別處是這場比賽他首次以衛冕身分參賽，「心理上多少有點壓力，這對我也是一個學習機會，最後如願以償！」陳伯豪今天打出68桿，以兩回合總桿142桿，一桿之差拿下亞軍，獲得獎金7.5萬元，並贏得海潔國際董事長王福忠贊助的每回合最低桿獎金2萬元。謝旻軒揮出73桿，以兩回合總桿144桿，獨居第三名作收。