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▲菲道爾與大穎曾合唱〈在加納共和國離婚〉。（圖／翻攝YT@菲道爾 Firdhaus）

▲菲道爾與大穎共同發出聲明證實雙方已經分手。（圖／翻攝YT@菲道尔 Firdhaus）

▲菲道爾與大穎過去時常曬出甜蜜合照。（圖／翻攝IG@fffirdhaus）

「也許這一切都是最好的安排」！2023年在華語圈爆紅的抒情神曲〈在加納共和國離婚〉，是由馬來西亞情歌王子菲道爾所創作，並找來網紅女友DIOR大穎合唱，用優美嗓音詮釋這首離婚分手的抒情歌，沒想到今（16）日雙方在IG上證實兩人已經分手，消息也讓大批粉絲錯愕喊：〈在加納共和國離婚〉的詞曲皆由26歲的情歌王子菲道爾一手打造，講述在非洲西部的一個國家加納共和國，夫妻若決定離婚，必須穿著結婚當天的婚紗和西裝出席離婚儀式，以此為主軸打造出夫妻選擇分離後，必須面對的惆悵，最後一次回首彼此一起走過的路。歌詞中有大量「你還愛我嗎？你還愛我吧？抵達一輩子的時候， 你已不在身邊，原來一輩子，它真的很遙遠，抵達一輩子的時候，你已不在身邊」，深深戳中了失戀人的心聲，因此在短短1年內就在YT上累積了2650萬次觀看。而菲道爾與25歲女友大穎合唱完這首歌之後，兩人竟在日前傳出感情生變的消息，因為有民眾目擊兩人前往參加親友婚宴時，竟然沒有坐在一起，消息也開始在社群引發熱議。怎料菲道爾與大穎今（16）日拋出分手震撼彈，兩人發出共同聲明表示：「這幾天，看到太多不實的言論，所以我們決定自己來和大家說：是的，我們分開了。請放心，我們都很好。這幾年，從無到有，感謝大家對我們的愛」，宣告這段長達4年的戀情畫下句點。許多粉絲看見消息後，也紛紛不捨大喊，「只能說一切都是最好的安排」、「一輩子真的太難了，就因為歌詞太過深刻，看到你們也分手才會如此難受」、「你們的歌是我失戀時的支柱啊」、「還以為你們能走一輩子的」。